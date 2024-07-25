翹英教育去年突結業 女董事涉不當收款被控 案押後至8.20再訊
撰文：郭顥添
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補習社翹英教育去年中突全線結業，海關事後以不當收款為由，曾拘捕女董事調查，該女董事被控6項罪名，今(25日)在東區法院提堂，主任裁判官蘇文隆批准控方申請將案押後至8月20日，屆時處理本案與其他案件合併的申請，同時批准被告以6萬元保釋。
女被告彭芷彤，51歲，被控6項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，指她於2023年7月，在小西灣藍灣廣場的翹英教育，作為商戶，就有關補習服務產品，接受消費者莫詩詠、曾美玉、梁倩芝分別10,875元、5,300元、3,150元的付款。
彭另被指在鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓和康安街的兩間翹英教育，接受消費者杜文達、吳礎良、陳欣宜分別12,888元、11,850元及8,800元的付款。控罪指彭接受款項時，没有合理理由相信翹英教育能在期内提供相關服務。
案件編號：ESCC1934/2024
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