翹英教育去年突結業　女董事涉不當收款被控　案押後至8.20再訊

補習社翹英教育去年中突全線結業，海關事後以不當收款為由，曾拘捕女董事調查，該女董事被控6項罪名，今(25日)在東區法院提堂，主任裁判官蘇文隆批准控方申請將案押後至8月20日，屆時處理本案與其他案件合併的申請，同時批准被告以6萬元保釋。



翹英教育女董事彭芷彤曾被海關拘捕調查。(資料圖片)

補習社翹英教育2023年7月底突全線結業。(資料圖片)

補習社翹英教育2023年7月底突全線結業。(資料圖片)

海關曾在補習社門外張貼告示。(資料圖片)

女被告彭芷彤，51歲，被控6項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，指她於2023年7月，在小西灣藍灣廣場的翹英教育，作為商戶，就有關補習服務產品，接受消費者莫詩詠、曾美玉、梁倩芝分別10,875元、5,300元、3,150元的付款。

彭另被指在鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓和康安街的兩間翹英教育，接受消費者杜文達、吳礎良、陳欣宜分別12,888元、11,850元及8,800元的付款。控罪指彭接受款項時，没有合理理由相信翹英教育能在期内提供相關服務。

案件編號：ESCC1934/2024