女西醫關孝孜就誤殺拉丁舞導師上訴　求准離港赴英賣物業被拒

拉丁舞女導師李嘉瑩，於2014年到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術的女西醫關孝孜被裁定誤殺罪成，遭判囚6年。她就定罪和判刑提上訴，獲批出上訴許可。期間她獲准保釋，但不可離港。關申請更改保釋條件，讓她可離港兩個月，到英國出售當地的物業，以籌集治療癌症的醫療費。上訴庭法官薛偉成今（23日）指，對關的情況表示同情，但認為她可以透過地產代理或律師出售物業，因此拒絕其申請。



上訴聆訊明年7月審料需時2天

上訴人關孝孜，被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道的「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲）。上訴庭已排期於明年7月23日審理其案件，預計需時兩天。

女西醫關孝孜被裁定誤殺李嘉瑩罪成。(資料圖片)

女死者李嘉瑩在接受療程後鼻鼾聲減弱，送院後證實不治。(網上圖片)

女死者李嘉瑩接受療程時並要面部向下，呼吸不便。(網上圖片)

拉丁舞女導師李嘉瑩。(網上圖片)

關稱患癌需賣物業籌醫療費及供養父母

法官今透露，關患有癌症，申請離港兩個月，讓她到英國出售倫敦的物業，以籌集醫療費用和供養父母。關強調她需回港接受治療，沒有潛逃風險。亦強調她不是英國公民，不能在當地的公營醫療系統接受治療。

官表同情但認為可透過地產代理或律師代辦

法官表示，對關的情況深感同情，但認為她可以透過地產代理或律師，代為出售物業。法官指，是次申請非極度例外情況，讓法庭更改保䆁條件，因此拒絕其申請。

案件編號：CACC244/2021