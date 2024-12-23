機場捷運小童險墮軌　機管局：不涉系統安全　承認前線警覺性不足

香港國際機場旅客捷運系統去年底發生意外，一名小童懷疑上車時跌入列車與月台間的罅隙，事件一年後被被傳媒披露，機管局被指隱瞞事件，意外曝光後亦回應稱「從片段畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間空隙。」



機管局被要求一個月內向機電署交報告，政府及該局今（23日）公布報告撮要，終承認一名年幼乘客意外踏進列車與月台之間的空隙，部分身體曾在空隙中，但未發現有系統性安全問題。該局承認當日未按規定向機電署通報，但重申無證據、也無誘因驅使顯示有人刻意隱瞞事件，但同意前線人員通報、溝通上缺乏警覺性，《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》尚欠清晰，已提醒員工並更新指引等，機管局已對相關人員作出處分。



機場旅客捷運系統有一名小童去年底險墮軌。（報料人提供影片截圖）

報告終承認有小童掉進空隙 機管局曾回應傳媒稱不肯定

機場旅客捷運系統去年11月發生意外，一名小童懷疑誤墮月台與列車之間的空隙，僅用雙手按著車邊，隨後由其他乘客救起。事發閉路電視片段約一年後被揭發，機管局被指隱瞞，包括無向機電署匯報等，當時回應傳媒更稱「現時曝光片段顯示可能有小童曾於進入車廂時跌倒，但從片段畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間空隙。」

意外引起關注後，機電署要求機管局一個月內交報告，該局今日今布報告撮要，終承認當時在T1海天中轉大樓線「空海中轉」月台，有一名年幼乘客意外踏進列車與月台之間的空隙，部分身體曾在空隙中並由其他人士立即從空隙拉起。

列車服務不受影響、無探測阻礙物 故未觸發警告

該局解釋，車門按原定時間、即開門35秒後如常關閉，列車服務不受影響，由於車門的保護系統在關門時沒有探測到阻礙物，因此沒受觸發而發出警告，該乘客沒有受傷，也沒提出投訴。

承認程序手冊欠情晰 無證據顯示有人隱瞞

機管局又解釋，事發當天未按規定向機電署通報的原因，是有關人員在通報、溝通上警覺性不足，以及《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》相關內容未夠清晰，未能為前線員工在事故通報工作上提供足夠指引，但認為沒有證據顯示，亦沒有誘因驅使任何人員隱瞞事件。政府則稱已備悉機管局已對相關人員作出處分。

該局又指機電署沒有指出機場旅客捷運系統有系統性安全問題，月台幕門和列車車門均安裝了高性能的感測器和紅外線裝置，以確保車門關閉期間探測到障礙物後不會關閉，防止列車啟動。

該局已提出一系列改善措施，包括提醒前線人員必須妥善記錄與乘客安全有關的事故等，並更新相關程序手冊、加強培訓，並正調整及改善月台閉路電視設置，以涵蓋更多角度監察一號客運大樓有關月台的情況，料工程於明年3月完成。

機管局今年6月已完成收窄捷運月台空隙。(倪清江攝)

涉事月台屬於一號客運大樓往海天中轉大樓的列車月台，相關路段的月台與車門之間的空隙距離，去年7月已展開工程，按月台彎度由原本的13.1厘米至14.1厘米優化收窄至7.1厘米至10.1厘米，工程於今年6月完成。該局承認相關路段較一號客運大樓其他路段的月台的2.5厘米至5厘米距離闊。