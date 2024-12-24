國家安全教育參訪團返港　逾百名中小學師生訪京滬認識祖國

特區政府主辦的第二屆「國家安全教育參訪團」周二（24日）完成行程返港，成員包括來自19間香港中小學的131名校長、老師和同學，曾先後到訪北京及上海，參觀了中共黨史館、登上了天安門觀禮台觀看升旗儀式等。



鄧炳強隨團出發到北京

參訪團成員主要來自「全港學界國家安全常識挑戰賽」中脫穎而出的學校優勝隊伍，以及有關學校的領隊校長和教師，其中有首次參加比賽和參訪團的非華語學生。

保安局局長鄧炳強、特區維護國家安全委員會秘書長區志光、香港善德基金會主席董吳玲玲於18日隨團出發到北京；教育局副局長施俊輝21日到埗北京，並與參訪團轉到上海。22日，參訪團一行獲中央港澳工作辦公室副主任農融接見。

行程中，其他參觀點包括中國國家博物館、中國國家版本館、中國空間技術研究院、中國科學技術館、中國工藝美術館、上海國家安全教育展覽館，以及四行倉庫紀念館等。此外，參訪團也分別與中國人民大學附屬中學分校，以及和中關村第三小學的師生互動交流

副教育局長施俊輝籲分享所見所聞

鄧炳強在開營儀式上勉勵同學，要樹立正確的國家觀、歷史觀和民族觀，從而自覺維護國家安全，更好地建設香港、貢獻祖國。國安委秘書長區志光鼓勵同學通過實地考察，多瞭解國家的歷史、文化和各領域的發展，增加對「一國兩制」的認識，成為未來建設香港的積極力量。

而參加閉營儀式的教育局副局長施俊輝，則寄語同學們將參訪團過程中的所見、所聞、所感，與老師和其他同學分享，並結合讀萬卷書和行萬里路，加深瞭解祖國的歷史文化和現實國情，保持對學習的熱情，早日成為棟樑之才。