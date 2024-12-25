港鐵沙田站清晨列車兩邊車門齊開　車長暫停駕駛職務　通報機電署

《香港01》接獲消息指，港鐵東鐵綫今日（25日）清晨發生事故，在沙田站開出往羅湖落馬洲方向的一列列車，兩邊車門均打開險釀意外，幸無人受傷，據知事件已通報機電工程署。



港鐵回覆承認今早5時半左右，車長開啟月台方向車門讓乘客上車時，未察覺另一邊車門因事前測試開啟後無關上，但安全設計下該列車不可移動，車長留意後已即時關門。港鐵指車上當時約有100名乘客，均無受傷，安排他們轉乘下一班列車，初步調查認為事件或涉人為因素，相關車長已被暫時調離駕駛職務。港鐵稱已提醒所有職員避免同類事件，並已通報政府部門。



《香港01》接獲消息指，港鐵東鐵綫今早發生事故，在沙田站開出的首班車兩邊車門均打開。（非涉事列車／資料圖片/張浩維攝）

涉北行日常首班車 非月台方向車門同樣開啟

港鐵昨晚（24日）因應平安夜交通需求通宵行駛。《香港01》接獲消息指，今早5時35分左右，東鐵綫沙田站開出往羅湖落馬洲方向的日常首班車，乘客上車後驚覺另一邊、非月台方向車門同樣開啟，呈「雙開門」狀況，有乘客懷疑車長失誤導致另一邊車門未關閉，無人因事件跌落路軌受傷，據知港鐵已將情況通報機電署。

《香港01》接獲消息指，港鐵東鐵綫今早發生事故，在沙田站開出的首班車兩邊車門均打開。（資料圖片）

港鐵解釋：車長無察覺另一邊車門測試後未關上

港鐵回覆《香港01》承認，早上約5時半，車長按時準備開出該列車，開啟了月台方向的車門讓乘客上車，但未有察覺另一邊車門，在開車前測試時開啟後未關上。港鐵稱當時相關列車系統偵測到有車門未完全關上，因既定安全設計，列車是不可以移動的，即列車仍然處於靜止狀態，車長留意到後已即時關門，當時車站職員亦知悉該情況及通知車長。

港鐵解釋，該列車是停在沙田站一號月台往羅湖落馬洲方向列車，當時車長按既定程序為列車作服務前的各項檢查及測試，當中包括需要先後開、關兩邊列車車門，以確定運作正常。

100名乘客落車轉乘下一班車 以便進行檢查

港鐵指，事發時車上有約100名乘客，為審慎起見，車務控制中心安排所有乘客轉乘下一班車繼續行程，以便作出跟進，並按既定程序進行相關安全檢查，事件中沒有乘客受傷。

《香港01》接獲消息指，港鐵東鐵綫今早發生事故，在沙田站開出的首班車兩邊車門均打開。（非涉事列車／資料圖片/張浩維攝）

港鐵指或涉及人為因素 車長暫調離駕駛職務

港鐵強調十分關注這事件，並對為乘客帶來不便致歉，初步調查顯示該列車運作正常，或涉及人為因素，有關車長已被暫時調離駕駛職務，以協助相關調查。港鐵已提醒所有相關職員，避免同類事件再次發生，並已按機制通報相關政府部門。