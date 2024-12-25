今日新聞8分鐘｜阿塞拜疆航空墜毀多人生還｜ 聖誕老人超速被通緝

關愛之友協會會長蔡振超遇襲案 41歲勝和男被捕 廣源邨加裝CCTV

關愛之友協會會長蔡振超，於本月初在沙田廣源邨派菜後遭兩名男子用棍毆打。消息指，警方經過調查，拘捕1名姓黎（41歲）男子涉嫌傷人，案件由反黑組跟進。而事發後廣源邨公共位置加裝閉路電視攝錄器。

聖誕節澳門官也街人氣旺 港人大灣區5日遊 嘆牛雜稱旺角找不到

聖誕節長假，昨日平安夜（24日）超過2萬5千名香港人到訪澳門，今日（25日）截至早上11時亦有近6,500人。有港人夫婦離港5日，到澳門、珠海、佛山等地旅遊，認為香港節日氣氛不如澳門濃厚，澳門的美食亦較優勝，直言「去旺角都搵唔到呢個味道」。亦有香港家庭約10人組團到澳門旅遊，有小朋友又食又玩，覺得即日來回澳門「唔夠喉」。

阿塞拜疆航空客機在哈薩克墜毀 機上載67人 官員：增至32人生還

一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機12月25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，機上載有67人。哈薩克政府立刻派員搜救，據官員指，生還者增至32人。

哈爾濱冰雪大世界開園門票炒到上萬 遊客凌晨3點披棉被排隊

綜合內媒報道，12月21日，第26屆哈爾濱冰雪大世界正式開園，園區整體面積100萬平方米，總用冰用雪量30萬立方米。有遊客拍片稱凌晨3點就有人排隊等待入園，還有黃牛對臻享票報價超過萬元（人民幣，下同）。

「聖誕老人」超速被通緝！美國佛羅里達州公路狂飆電單車畫面曝光

當地時間21日晚，美國佛羅里達州一名電單車車手裝扮成聖誕老人，與當地交通警上演追車戲碼並成功逃脫。當地交警隨後在社交平台X上發布相關影片，呼籲知情者檢舉這名超速的「聖誕老人」。

教宗方濟各主持聖誕夜彌撒 呼籲勇於改變世界

教宗方濟各（Pope Francis）主持聖誕夜彌撒，同時開啟每25年一次的天主教聖年，呼籲人們鼓起勇氣讓世界變得更美好。

卓林普成港人後受訪 因很多愛而來 首公開認愛：有位港人女朋友

桌球世界第一卓林普（Judd Trump）（又譯特林普）透過優才計劃成為香港居民，周一（23日）已來港領取身份證。身在澳門的卓林普，正備戰今晚（25日）出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》。

他早上首度以「港人」身份接受訪問，透露選擇成為香港居民的主因是愛（Love）。有傳他與香港前女子花樣滑冰（又稱花式溜冰）運動員馬曉晴（Maisy Ma）有戀情，卓林普未有確認是否屬實，只是說有位香港人女朋友。