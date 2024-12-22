周星馳《行運一條龍》取景茶餐廳聖誕節結業　食客光顧影相留念

周星馳主演電影《行運一條龍》取景地、開業半世紀的太子鴻運冰廳餅店，將於聖誕節當日（25日）結業，員工及食客紛紛表示不捨。有在餐廳工作近50年的員工指店舖在數月前決定結業，感嘆夥計年紀漸大，難以繼續經營；有食客趁餐廳結業前，今日（22日）到來光顧，感到可惜，嘆「又少一間」。



店內擺放舊式茶餐廳椅桌如回到數十年前

1998年上映的《行運一條龍》，電影中「行運茶餐廳」快要被吳君如飾演的「姣婆四」收回舖位而面臨結業。而現實中，位於上海街726號的鴻運冰廳餅店因員工年紀大，老闆也決定結束營運，星期三（25日）聖聖誕節當日最後營業。

今日下午約3時半，鴻運冰廳餅店未見人龍，有食客光顧後，到店舖門前打卡留念。門外的店員忙於為顧客夾麵包，顧客一個接一個，店員未有時間停下手來。餐廳內未見滿席，但數位店員仍忙得不可開交，為食客落單送餐。店內擺放着舊式茶餐廳椅桌，閣樓式設計彷彿帶顧客回到數十年前。

員工指店舖數月前決定結業 嘆夥計年紀漸大

在餅店工作近50年的馬小姐對店舖結業感到不捨，「客人好好，好多都由後生飲到老」，又說「（在餐廳）飲得耐嘅客人好似自己人咁」。她續指，很多客人即使移民離開後，都會回來光顧；很多夥計即使退休後都會回來幫忙打理店舖，認為此處很有人情味。談及深刻回憶，她笑言「回憶就係辛苦」。

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馬小姐表示，由於員工年紀漸大，店舖在數月前決定結業，「因為個個都年紀大、麵包師傅都年紀大。」她又憶述，曾目睹周星馳當年在店舖拍戲，認為對店舖及後人流有正面影響，「多得佢套戲都有影響，好多人走過嚟。」

食客周先生嘆閣樓茶餐廳「又少一間」

有不少客人在得知店舖結業後，特地過來光顧、拍照打卡留念。居於葵涌的食客周先生兩年前起研究閣樓茶餐廳，曾數次光顧此餐廳。他在上月得知鴻運冰廳餅店要結業，故今日特地再來光顧，他認為餐廳提供的奶茶及蛋撻味道不錯，價錢亦算合理。對於餐廳結業，他感到可惜，認為是店舖租金太貴所致，嘆「又少一間」。

食客沙田跨區專程光顧感不捨：時勢所迫冇計

另一位食客、居於沙田區的麥先生在上周得知店舖要結業，趁今天假期特意前來光顧。他表示，今天第一次光顧此餐廳，花費約60至70元品嚐沙嗲牛肉麵、菠蘿包，認為價錢算是便宜。他認為餐廳結業與連鎖食店進駐、北上消費有關。他又指，茶餐廳是香港傳統文化特色，對店舖結業感到不捨，「時勢所迫冇計」。