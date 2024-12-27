2024回顧｜盤點內地過江龍　霸王茶姬最成功　有品牌半年關3間店

內地大批知名餐飲品牌相繼攻港，2024年即將結束，《香港01》盤點10間較為知名的餐廳及飲品店。該批「過江龍」部份成功在香港捲起旋風，當中又以霸王茶姬最受港人歡迎，試業首個周末吸引大批市民光顧，高峰時段更要輪候超過600杯茶飲。



但與此同時，亦有不少「過江蟲」僅開業數個月便「觸礁」倒閉，其中手打檸檬茶為重災區，例如檸濛濛僅下半年已有最少3間店結業。此外，也有在香港插旗12年的餐廳不敵時代洪流黯然落幕。下文將詳細講解今年餐飲市道的變遷。



自疫情結束後，內地大批知名餐飲「過江龍」相繼攻港，大部份更是港人北上必吃的人氣餐廳。其中主打新派浙菜的綠茶餐廳，首店位於銅鑼灣希慎廣場，承接已全線結業的原道頓堀御好燒專門店舖位。

最成功攻港品牌︰霸王茶姬首周末輪候逾600杯茶飲

至於素有「中國星巴克STARBUCKS」之稱的瑞幸咖啡，在尖沙咀美麗華廣場開設香港首店，並與旁邊的星巴克正面交鋒，其後更「馬不停蹄」再在沙田及將軍澳再開分店。

內地龍頭茶飲品牌霸王茶姬，首店位於尖沙咀K11購物藝術館，試業首個周末吸引大批市民光顧，高峰時段更要輪候超過600杯茶飲。

其他餐廳則包括八合里牛肉火鍋、木屋燒烤、陳鵬鵬潮汕菜、四季椰林海南椰子雞等。而飲品店亦有茶百道、書亦燒仙草等，甜品則有梳乎厘店Fufuland。

▼霸王茶姬試業首個周末大排長龍▼



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▼綠茶餐廳試業期間大受歡迎▼



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手打檸檬茶為結業重災區 檸濛濛及檸季敗走旺角

然而想像很豐滿，現實卻很骨感，雖然部份內地餐飲品牌成功在香港漸上軌道，但同時不少店舖僅開業數個月便「觸礁」倒閉，當中便包括在旺角開業的蘿蔔向南、咕嚕丸子屋、檸季等，其中手打檸檬茶為重災區，例如檸濛濛今年最少共有3間店結業，分別為旺角、銅鑼灣及天后店，似乎妄圖在香港「掘金」並非想像中容易。

此外，也有疫情前在香港站穩陣腳的內地連鎖餐廳，不敵時代洪流黯然落幕，當中包括攻港已有12年的南小館，以及來自四川成都的老碼頭火鍋。

檸季旺角店開業不足半年極速結業 目前仍維持7間店

檸季手打檸檬茶於2021年2月在長沙成立，目前在內地擁有逾3,000間門店。該品牌在今年5月進駐旺角豉油街富達大廈地舖，月租約12萬元，面積約530平方呎，但開業不足半年極速結業，目前在香港仍維持7間門店，包括將軍澳新都城中心及銅鑼灣利舞台等。

檸濛濛今年最少關閉3間分店 包括銅鑼灣及旺角

檸濛濛手打檸檬茶去年進駐銅鑼灣廣場一期開設旗艦店，面積約400平方呎，月租約6萬元，惟已在今年10月結業。而去年6月在旺角彌敦道恆隆大廈開業的門店，面積約300平方呎，月租約7萬元，也在今年6月剛好一年之際結業。至於天后店亦在8月初停業。

換言之，檸濛濛僅今年下半年最少共有3間店倒閉，但目前在荃灣及元朗等地，仍開有多間分店。

咕嚕丸子屋進駐油麻地捱不夠一年結業

在廣州有近30年歷史的小食店咕嚕丸子屋，在去年9月以月租6萬元，進駐油麻地彌敦道港鐵站旁的地舖，面積約350平方呎。但捱不夠一年便宣布結業，業主於今年4月底重新招租，目前本港再無咕嚕丸子屋分店。

蘿蔔向南今年2月正式開業後，僅經營4個月便極速宣布結業。（資料圖片）

蘿蔔向南月租25萬僅經營4個月極速結業

主打湘西菜的蘿蔔向南，則在去年12月以月租25萬元，進駐登打士廣場地舖，面積約1,745平方呎。雖然該店的招牌泡菜採用湘西非遺技藝製作，惟今年2月正式開業後，僅經營4個月便極速宣布結業。目前本港再無蘿蔔向南的分店。

老字號羅粉世家舖位被兩餸飯店承租

內地老字號羅粉世家主打江西風味粉麵，該品牌去年4月以7萬元承租長沙灣青山道地舖，面積約1,100平方呎，惟經營至今年中已退租。業主在8月初已將店舖租出，新租客為本地的兩餸飯店。

南小館高峰期開逾10間店 插旗12年亦宣告結業

上海小南國旗下連鎖品牌南小館，於2012年6月攻港，惟最後一間位於青衣城的分店，由於租約期滿，終在今年10月13日結業。南小館提供各款傳統及新派的上海菜，高峰期曾在香港開設逾10間店，遍布港九新界。

老碼頭火鍋歷經三年疫情 年三十晚光榮結業

來自四川成都的老碼頭火鍋，2018年5月於旺角塘尾道開業，主打川味麻辣火鍋。惟該店今年初在社交平台發文指，因租約期滿，在年三十晚後（2月9日）光榮結業，直至另覓新址，並感謝顧客6年來的支持。