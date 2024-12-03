鄭威濤．板長壽司｜由廚房仔到「日本一」　一文回顧他與它的故事

由「Ricky San」鄭威濤創辦的板長壽司，最後一間位於銅鑼灣的分店已停業，鄭威濤與板長，8個月內先後走進香港故事的歷史隧道。鄭威濤發跡是香港其中一個「白手興家」典範，除了因為板長及板前壽司，他也常有出位舉動，包括早年涉足電視娛樂、任過馬主、更是香港第一人投得「日本一」藍鰭吞拿魚；到了人生最後數年，捲入侵犯商標官司，於庭上透露正在抗癌路上，外界才知悉他患胰臟癌。就算是他今年4月離世的消息，也是由另一飲食業人士在社交媒體「分享」才曝光。鄭威濤57年生平及板長板前故事，一文回顧。



鄭威濤2008年以43萬港元，在日本築地市場投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為一時佳話。(網上圖片)

汕頭來港中四再輟學 憑2萬到日本學師

1967年出生的鄭威濤，1975年從汕頭來港，並在1982年入讀香港培英中學。他早年受訪時透露，在中四輟學後，即到銅鑼灣友和日本料理當學徒，友和的老闆林祥友就曾讚其做事勤快、「好捱得、話頭醒尾」，一年後便破格讓他握製壽司。

其後他更於1987年，草草向母親借2萬元赴日本，留在當地的拉麵、壽司店學師，期間亦不忘一路學習日文。由低做起的鄭威濤，更被師父以毛巾掟面，但後來其不屈性格成功打動師父，終讓其學習製作壽司的技術。

回流香港開班戟店 遇味千社長建餐廳帝國

兩年後，一直有老闆夢的鄭威濤，正式回港當導遊儲錢；到了1993年，眼見其弟鄭威祺開創首家手卷班戟專門店月賺10萬元，卻不欲開分店；鄭威濤逕自找來當時為飲食業老闆的李小玲（其前妻），合作開設日式手卷班戟店「Pancake House」，其後即與銅鑼灣總統餐廳的老闆、身兼德興集團前董事區懿明合作擴大業務。不過兩年後眼見商機式微，鄭威濤隨即全線結束生意。

直至1996年，日本味千拉麵社長重光克昭，打算與當時在深圳做麵廠的潘慰開設拉麵店，重光克昭就將鄭威濤介紹予潘慰，二人即合作發展，特許經營的內地、香港的味千拉麵，並由鄭主理香港的業務。

7%味千股份上市後面值5億

晉身千萬富豪的鄭威濤，也在2002年底買入跑馬地比華利山一個千萬單位，後續轉手再賺一倍。最後以近半億，買入西貢銀巒路一棟獨立屋自住；至於其手上7%味千股份，更在2007年於內地市場上市後，為其帶來5億元，使其身家只升不跌。

時至2004年4月，鄭威濤再與二人創立「 板前壽司 」，進駐尖沙咀加連威老道，當時板前就以日本師父、人手製作、食材每天從日本新鮮運港作招徠，終以兩年時間，將板前發展為本地市場龍頭；2006年，他更「踩過界」，先後參與並主持無綫電視的兩輯飲食節目《和味無窮》，無綫亦將其發跡史拍成劇集《和味濃情》。

2007年到東京開板前壽司分店 開板長壽司主打高檔壽司

板前發展至2007年，則「反客為主」進軍東京開分店；鄭威濤亦另在港開設「板長壽司」，主打高檔壽司。然而當年3人所成立的駿濤有限公司雖是板前的持有人，但後續鄭威濤卻以個人名義再開6間分店，因而於2008年捲入駿濤的股權風波，與當時持有駿濤股份的扒王之王老闆李德麟對簿公堂。

不過即便有官司纏身，但仍然無阻鄭威濤發展其壽司帝國，他在2008年起，為了壯大板長、板前，更連續4年投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚，成為首位外國人投得「日本一」；也讓板長壽司，全程為無綫於2011年開播的電視劇集《魚躍在花見》贊助食物及擔任顧問。

板前壽司創辦人之一鄭威濤，曾在庭上透露，曾到日本接受細胞療法治療胰臟癌。（資料圖片 / 朱棨新攝）

因內地客受惠買舖、炒舖再賺逾億 晚年庭上透露患胰臟癌

壽司帝國之外，鄭威濤亦有「炒舖」，他先在2009年與米蘭站主席姚君達及投資者董惠華，購入灣仔駿逸峰舖位，兩年多後再以3.55億元成功沽售，再次獲利1.1億元。

到了2012年，鄭威濤更以2.38億高位買入旺角西洋菜南街34號一個逾600平方呎的地舖，呎價達36.6萬元，讓該舖位搖身一變成「旺角舖王」。他當年就稱受惠內地客不絕，公司生意額上升而選擇買舖。

不過家財萬貫的鄭威濤，在2011年就被上述提到的潘慰姊弟入稟起訴商標侵權及自設公司損害利益，因此再度捲入官非，官司一直持續至2019年才有定奪；而案件一直進行至2017年，鄭威濤就首度透露自己已確診胰臟癌；近年並在日本居住及醫病，有朋友一年多曾在東京遇過他，精神不錯，當時他指藥物有效，惟最終在今年4月2日離世。