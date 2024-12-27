除夕煙花｜港九多區分階段封路　紅磡未能「賞花」　一文看清安排

政府今日（27日）舉行跨部門記者會，除夕夜煙花匯演將有特別安排，港九多區會實施分階段封路及交通改道。維港附近的碼頭船隻登岸地點，亦會在晚上10時起開始關閉，直至1月1日凌晨約1時。警方表示，紅磡仍有工程進行，未能作為觀賞區。

關口方面，羅湖口岸的關閉時間延至凌晨2時，東鐵線北行往羅湖尾班車延至翌日凌晨零時56分由金鐘站開出。高鐵站J出口對開匯民道將增設臨時巴士站，前往皇崗、深圳灣口岸，將於晚上11時半投入服務。



2024年1月1日，香港，維多利亞港相隔5年，再次上演除夕煙花，旅發局指今年的除夕煙花的規模是歷年最大。（資料圖片／廖雁雄攝）

中環

當晚9時30分起中環海濱將會封閉，包括中環碼頭對開民光街、民輝街、民耀街及龍和道泊車位。晚上10時45分，封路範圍擴大至耀星街、龍和道、愛丁堡廣場、添華道、添美道、立法會道、龍匯道、龍合街。晚上11時55分封閉民耀街、民寶街及一段金融街。

灣仔區

當晚7時開始封閉金紫荊廣場。晚上9時半灣仔北亦會封閉，包括龍和道、龍景街、分域碼頭街東行、博覽道、博覽道中、會議道、龍達徑、港灣道東行、博覽道東、菲林明道、菲林明道天橋、鴻興道、馬師道、馬師道天橋、運盈街輯運盛街。晚上10時45分，將封閉分域碼頭街西行、分域街、港灣道西行、港灣徑、杜老誌道天橋；晚上11時55分封閉灣仔南一帶，包括謝斐道、駱克道、盧押道、柯布連道、菲林明道、史釗域道、杜老誌道、馬師道、堅拿道東及堅拿道西。

東區

晚上10時45分開始，將封閉東岸公園、興發街、威菲路道、玻璃街、景明道、屈臣道、以及介乎威菲路道及歌頓道之間的電氣道。

中環灣仔繞道其中三條支路亦會封閉，包括繞道東行往博覽道出口、龍和道東行往中環灣仔繞道。

晚上11時55分，東區走廊南路段亦會封閉，由民康街至維園道西行線，除了專利巴士能夠行駛，其他車輛須在北角出口離開東區走廊。此外，英皇道近健康中街、糖水道、和富道交界前往東區走廊的西行線入口，亦會封閉。煙花匯演完結後，警方會將路段逐步解封。

蘭桂坊

部分路段於當日下午2時起至元旦上午5時封閉，包括蘭桂坊、榮華里、和安里、安蘭街、介乎威靈頓街和雲咸街的德己立街、介乎雲咸街和德己立街的威靈頓街，因應情況擴大封路安排。警方會對違例司機嚴厲執法，包括票控及拖車。

港鐵除夕夜通宵營運。（資料圖片）

西九龍區

下午6時在尖沙咀市中心和尖東進行首階段封路，包括廣東道、九龍公園徑南行、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道、紅磡繞道、部分柯士甸道西。當晚6時半為第二階段封路，包括九龍公園徑北行、整個天星碼頭巴士總站。晚上8時，將封閉西九文化區，包括博物館道及文化道。晚上11時45分，將封閉九龍站對出雅翔道地面、中港城對開南北行線、彌敦道，內街：山林道、松山道、加連威老道等。

紅磡因工程未能作觀賞區

警方因應人流作出風險評估，有需要封閉更多路段，包括紅鸞道、愛景街等。警方表示，紅磡仍有工程進行，未能作為觀賞區。此外，天星碼頭、中港城及麼地道巴士總站會封閉，巴士路線將改道至九龍道巴士總站、高鐵巴士站及加連威老道臨時巴士站。

封路範圍所有咪錶位及電單車泊位，將在12月31日中午12時至翌日凌晨3時暫停使用，違例車輛將被即時拖走，警方鼓勵乘客使用公共交通工具。

港鐵除夕夜通宵營運。（資料圖片／黃浩謙攝）

羅湖口岸延至凌晨2時關閉

運輸署表示，羅湖口岸的關閉時間延至凌晨2時，東鐵線北行往羅湖尾班車延至翌日凌晨零時56分由金鐘站開出，往金鐘站的尾班車將於凌晨2時30分由羅湖開出。有需要返回深圳的旅客，可使用通宵運作的東鐵線本地服務至上水站，九巴會加開來往上水站至新田皇巴站N73短程服務，旅客可以轉乘皇巴返回深圳。

落馬洲、皇崗及港珠澳大橋口岸24小時運作

落馬洲、皇崗及港珠澳大橋口岸如常24小時運作，來往新田及皇崗口岸的皇巴會加強服務，營辦商已預留11輛巴士作調配，最密可提供2至5分鐘一班服務。來往皇崗口岸及市區的直巴會在凌晨加強服務，班次提升至5至10分鐘一班，營辦商因應情況加密班次。

高鐵站J出口增臨時巴士站往皇崗、深圳灣口岸

警方又指，將在高鐵站J出口對開匯民道增設臨時巴士站，前往皇崗、深圳灣口岸，將於晚上11時半投入服務。此外，尖沙咀童軍徑及旺角鴉蘭街的過境巴士站亦會加強服務。

1月1日元旦凌晨零時至6時半，落馬洲口岸只會容許持有禁區紙的兩地牌跨境私家車使用。持深圳灣、文錦渡、沙頭角口岸的禁區紙跨境私家車必須改用深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸。

深圳灣口岸24小時運作

深圳灣邊境管制站的旅客及客車清關服務，將改為24小時運作。新大嶼山巴士公司將會臨時增設NB2號線往來深圳灣口岸、天水圍、元朗站。城巴會增設NB3號線，往來深圳灣口岸及屯門，最密為15至20分鐘一班。兩間巴士已經預留後備車輛及人手。

灣仔軒尼詩道近修頓中心、太子砵蘭街近維景酒店、油麻地上海街上海大廈外、佐敦柯士甸道過境巴士總站、及高鐵西九龍站外匯民道，加開行經深圳灣口岸的通宵巴士服務，最密為15至20分鐘一班。

維港碼頭登船點晚上十時起關閉

海上方面，煙花匯演在當日午夜12時開始，維港附近的碼頭船隻登岸地點，會在晚上10時起開始關閉，直至1月1日凌晨約1時。海事處亦會在當晚11時，在維港實施海上限制區域，警方會實施船隻限制措施。

海事處表示，由於當晚5艘將會燃放煙花的躉船和16艘小浮躉，會在下午抵達灣仔會展對開發放煙花的位置，海事處會在這些船隻周圍的海面設立禁區，不准任何船隻進入。