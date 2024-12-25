聖誕除夕有咩波睇？一文盡睇海灣盃、英超到意甲直播賽程同邊度睇

撰文：吳慕兒
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一年一度聖誕節又到，歐洲各大聯賽歇冬居多，唯獨英超如常加開快車，整個聖誕周期邊個台播邊場，除了英超仲有咩波好睇？一次過話你知。

足球聖誕至除夕直播賽程（香港時間）

12月25日（周三）
海灣盃
22:25　也門 對 沙特阿拉伯　Hoy 76台

哥迪奧拿能否領曼城反彈？（Getty Images）

Boxing Day焦點賽事：

英超拆禮物日焦點，當然是近12場輸足9場的曼城，主場出擊對愛華頓能否反彈？拖肥糖仍在為護級掙扎，不過近期防守大有改善，近5仗有4場不失球，較曼城更好，反觀曼城已經歐聯、英超3連敗，連續4場都有失波。

之後凌晨輪到曼聯出場，剛剛主場0：3不敵般尼茅夫，作客護級組的狼隊能否重回勝軌，還是又要輸多一場？另一焦點是隊中人工最高的拉舒福特，連續3場不入大軍名單後，今場能否解凍？

12月26日（周四）
海灣盃
01:30　巴林 對 伊拉克　HOY 76台
英超
20:30　曼城 對 愛華頓　Now 621台直播
23:00　車路士 對 富咸 Now 621台直播
　　　 諾定咸森林 對 熱刺 　Now 622台直播
　　　 紐卡素 對 阿士東維拉　Now 623台直播
　　　 般尼茅夫 對 水晶宮　Now 624台直播
　　　 修咸頓 對 韋斯咸　Now 625台直播

東南亞錦標賽（四強首回合）
21:00　新加坡 對 越南　YouTube@aseanutdfc 直播

12月27日（周五）
英超
01:30　狼隊 對 曼聯　Now 621台直播
04:00　利物浦 對 李斯特城　Now 621台直播

澳職
16:00　阿德萊德聯 對 西悉尼流浪者 TVB 82台直播
19:45　珀斯光輝 對 FC麥克阿瑟　TVB myTV Super直播

東南亞錦標賽（四強首回合）
21:00　菲律賓 對 泰國　YouTube@aseanutdfc 直播

12月28日（周六）
英超
03:30　白禮頓 對 賓福特　Now 623台直播
04:15　阿仙奴 對 葉士域治　Now 621台直播

NBA
11:00　金州勇士 對 洛杉磯快艇　ViuTV 99台直播

澳職
12:00　威靈頓鳳凰 對 紐卡素噴射機　TVB myTV Super直播
14:00　中岸水手 對 奧克蘭FC　TVB myTV Super直播
16:00　FC悉尼 對 墨爾本勝利　TVB myTV Super直播

意甲
22:00　帕爾馬 對 蒙札　HOY 76台

12月30日凌晨AC米蘭將在意甲大戰羅馬。（Getty Images）

除夕周末焦點賽事：

意甲由12月28至31日連場大戰，榜首的阿特蘭大主場迎戰第四位的拉素，次席的拿玻里、少踢一場排第三的國際米蘭，分別遇上為護級掙扎的威尼斯和卡利亞里。不過論受關注程度，可能還是不及祖雲達斯對費倫天拿、AC米蘭對羅馬兩場傳統勁旅出場的戲碼。今季三支意甲豪門表現失色，目前祖記排第六，AC米蘭排第八，羅馬排第十，少踢一場的費倫天拿反而排第五位。

英超方面亦好戲連場，曼城作客力爭護級的李斯特城，榜首的利物浦作客韋斯咸，曼聯開始迎接3場艱辛賽程——先在主場面對紐卡素。他們之後要在1月6日作客利物浦，繼而在足總盃第3圈大戰阿仙奴，連場大仗當前，今場當然格外不想輸。

12月29日（周日）
意甲
01:00　卡利亞里 對 國際米蘭　HOY 76台
03:45　拉素 對 阿特蘭大　HOY 76台
19:45　烏甸尼斯 對 拖連奴　HOY 76台
22:00　拿玻里 對 威尼斯　HOY 76台
英超
22:30　李斯特城　對　曼城　Now 621台直播
23:00　熱刺 對　狼隊　Now 622台直播
　　　 愛華頓 對 諾定咸森林　Now 623台直播
　　　 富咸 對 般尼茅夫　Now 624台直播
　　　 水晶宮 對 修咸頓　Now 625台直播

東南亞錦標賽（四強次回合）
21:00　 越南 對 新加坡　YouTube@aseanutdfc 直播

12月30日（周一）
英超
01:15　韋斯咸 對 利物浦　Now 621台直播
意甲
01:00　祖雲達斯 對 費倫天拿　HOY 76台
03:45　AC米蘭 對 羅馬　HOY APP

東南亞錦標賽（四強次回合）
21:00　泰國 對 菲律賓　YouTube@aseanutdfc 直播

12月31日（周二）
英超
03:45　阿士東維拉 對 白禮頓　Now TV直播
03:45　葉士域治 對 車路士　Now TV直播
04:00　曼聯 對 紐卡素　Now TV直播

意甲
01:30　科莫 對 萊切　HOY 76台

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