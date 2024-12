聖誕除夕有咩波睇？一文盡睇海灣盃、英超到意甲直播賽程同邊度睇

一年一度聖誕節又到,歐洲各大聯賽歇冬居多,唯獨英超如常加開快車,整個聖誕周期邊個台播邊場,除了英超仲有咩波好睇?一次過話你知。



足球聖誕至除夕直播賽程(香港時間)

12月25日(周三)

海灣盃

22:25 也門 對 沙特阿拉伯 Hoy 76台



哥迪奧拿能否領曼城反彈?(Getty Images)

Boxing Day焦點賽事:

英超拆禮物日焦點,當然是近12場輸足9場的曼城,主場出擊對愛華頓能否反彈?拖肥糖仍在為護級掙扎,不過近期防守大有改善,近5仗有4場不失球,較曼城更好,反觀曼城已經歐聯、英超3連敗,連續4場都有失波。

之後凌晨輪到曼聯出場,剛剛主場0:3不敵般尼茅夫,作客護級組的狼隊能否重回勝軌,還是又要輸多一場?另一焦點是隊中人工最高的拉舒福特,連續3場不入大軍名單後,今場能否解凍?

12月26日(周四)

海灣盃

01:30 巴林 對 伊拉克 HOY 76台

英超

20:30 曼城 對 愛華頓 Now 621台直播

23:00 車路士 對 富咸 Now 621台直播

諾定咸森林 對 熱刺 Now 622台直播

紐卡素 對 阿士東維拉 Now 623台直播

般尼茅夫 對 水晶宮 Now 624台直播

修咸頓 對 韋斯咸 Now 625台直播



東南亞錦標賽(四強首回合)

21:00 新加坡 對 越南 YouTube@aseanutdfc 直播



12月27日(周五)

英超

01:30 狼隊 對 曼聯 Now 621台直播

04:00 利物浦 對 李斯特城 Now 621台直播



澳職

16:00 阿德萊德聯 對 西悉尼流浪者 TVB 82台直播

19:45 珀斯光輝 對 FC麥克阿瑟 TVB myTV Super直播



東南亞錦標賽(四強首回合)

21:00 菲律賓 對 泰國 YouTube@aseanutdfc 直播



12月28日(周六)

英超

03:30 白禮頓 對 賓福特 Now 623台直播

04:15 阿仙奴 對 葉士域治 Now 621台直播



NBA

11:00 金州勇士 對 洛杉磯快艇 ViuTV 99台直播



澳職

12:00 威靈頓鳳凰 對 紐卡素噴射機 TVB myTV Super直播

14:00 中岸水手 對 奧克蘭FC TVB myTV Super直播

16:00 FC悉尼 對 墨爾本勝利 TVB myTV Super直播



意甲

22:00 帕爾馬 對 蒙札 HOY 76台



12月30日凌晨AC米蘭將在意甲大戰羅馬。(Getty Images)

除夕周末焦點賽事:

意甲由12月28至31日連場大戰,榜首的阿特蘭大主場迎戰第四位的拉素,次席的拿玻里、少踢一場排第三的國際米蘭,分別遇上為護級掙扎的威尼斯和卡利亞里。不過論受關注程度,可能還是不及祖雲達斯對費倫天拿、AC米蘭對羅馬兩場傳統勁旅出場的戲碼。今季三支意甲豪門表現失色,目前祖記排第六,AC米蘭排第八,羅馬排第十,少踢一場的費倫天拿反而排第五位。

英超方面亦好戲連場,曼城作客力爭護級的李斯特城,榜首的利物浦作客韋斯咸,曼聯開始迎接3場艱辛賽程——先在主場面對紐卡素。他們之後要在1月6日作客利物浦,繼而在足總盃第3圈大戰阿仙奴,連場大仗當前,今場當然格外不想輸。

12月29日(周日)

意甲

01:00 卡利亞里 對 國際米蘭 HOY 76台

03:45 拉素 對 阿特蘭大 HOY 76台

19:45 烏甸尼斯 對 拖連奴 HOY 76台

22:00 拿玻里 對 威尼斯 HOY 76台

英超

22:30 李斯特城 對 曼城 Now 621台直播

23:00 熱刺 對 狼隊 Now 622台直播

愛華頓 對 諾定咸森林 Now 623台直播

富咸 對 般尼茅夫 Now 624台直播

水晶宮 對 修咸頓 Now 625台直播



東南亞錦標賽(四強次回合)

21:00 越南 對 新加坡 YouTube@aseanutdfc 直播



12月30日(周一)

英超

01:15 韋斯咸 對 利物浦 Now 621台直播

意甲

01:00 祖雲達斯 對 費倫天拿 HOY 76台

03:45 AC米蘭 對 羅馬 HOY APP



東南亞錦標賽(四強次回合)

21:00 泰國 對 菲律賓 YouTube@aseanutdfc 直播



12月31日(周二)

英超

03:45 阿士東維拉 對 白禮頓 Now TV直播

03:45 葉士域治 對 車路士 Now TV直播

04:00 曼聯 對 紐卡素 Now TV直播



意甲

01:30 科莫 對 萊切 HOY 76台