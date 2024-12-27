北部都會區｜新界北960公頃地發展優次待定　50公頃留表演文體用

北部都會區下的「新界北新市鎮」發展面積共1,175公頃，發展局今（27日）公布最快2028至2029年推展當中206公頃「優先發展區」，包括口岸商住區、企業園及大學教育城。至於餘下約960公頃，其中210公頃是新興產業用途，另外預留50公頃作文化及體育用途，包括演藝學院第二校舍、博物館群、表演場地，以及用作舉辦國際和本地體育賽事。發言人表示，優先區外發展會分批進行，惟現階段未決定發展優次及訂立時間表。



發展局今（27日）公布新界北新市鎮及馬草壟初步發展建議，前者包括香園圍、打鼓嶺、坪輋、恐龍坑、皇后山、文錦渡、羅湖南等地，佔地約1420公頃，發展用地1,175公頃，預計整區提供16萬個私人住宅及公屋單位。

發言人指，由於整個發展區範圍大，故先在香園圍一帶推展當中206公頃「優先發展區」，「較接近（現時）其他新發展區規模」，將發展口岸商住區、企業園及大學教育城，預計最快2028至2029年開展工程。文錦渡亦會有另一個口岸商住區。

新界北新市鎮的概括土地用途概念圖。（立法會文件）

坪輋、打鼓嶺、皇后山一帶作文體用地

至於餘下約960公頃，預計起碼要20至30年完成，將分批進行工程。其中50公頃用地發展文化及體育，坪輋、打鼓嶺一帶劃成「河畔文化谷」，興建香港演藝學院第二校舍、博物館群及表演場地，而較近皇后山的一帶則是「活力體育區」，提供設施及場地舉辦國際和本地體育賽事，以及提供練習場地予本地運動員。

新興產業共210公頃 河谷綠廊貫通東西

另外預留較大範圍作「新興產業」，一共210公頃。其中現代物流佔地最多，有85公頃，其次有55公頃為科技帶動生產的製造業。另外會興建食物冷鏈設施、多層式水耕農場和禽畜飼養場；綠色產業方面設置環保園第二期、園林廢物處理及回收設施；還有20公頃預留MIC（組裝合成）研發等「先進建造業」。

區內又擬建全長約8公里的「河谷綠廊」，由東江水綠道和西面中央河谷組成，並延伸規劃休憩用地、行人及單車徑網絡。而遠離民居處，則會興建濾水廠、淨水處理設施等。局方表示已就整個北都推動「城鄉共融」，展開顧問研究，會就落實「城鄉共融」制定指引。

除優先發展的香園圍一帶以外，發言人表示現階段未決定餘下範圍的發展優次，亦未有訂立時間表。恐龍坑及文錦渡管制站附近主要為建造公用設施，以及口岸經濟和其他產業用地；而坪輋、打鼓嶺、皇后山則用作房屋及文體用地；羅湖南主要為房屋用地。發言人指，會再視乎政府發展方向，在前兩地區之間選擇優次。