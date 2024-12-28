瑞幸咖啡｜尖沙咀店明搶Starbucks客　咖啡迷稱缺醬香拿鐵感可惜

有「內地咖啡龍頭」之稱的瑞幸咖啡攻港，今日（28日）在香港多區連開五間分店同步試業，其中尖沙咀美麗華廣場Mira Place分店，位處「香港咖啡龍頭」Starbucks毗鄰，擺明「打對台」搶客。現場所見，中午時份新開業的瑞幸店內坐滿顧客，隔鄰的Starbucks則尚有空位，似乎被搶佔了部份客流。

有本地咖啡迷專程來光顧瑞幸，想比拼一下港深咖啡龍頭，他認為瑞幸咖啡味道遜於星巴克，亦有內地咖啡迷認為瑞幸咖啡味道較香醇，與內地的味道相差無幾。

不過，有瑞幸粉絲發現香港店未有出售「醬香拿鐵」感到可惜，認為兩地種類「最好睇齊」，亦有人認為瑞幸攻港，「一杯咖啡可以促進兩地之間嘅交流。」



尖沙咀美麗華廣場Mira Place分店，位於Starbucks(星巴克)鄰舖。（洪芷菁攝）

內地餐飲品牌瑞幸咖啡今日（28日）在香港多區連開五間分店。記者中午時份到尖沙咀美麗華廣場Mira Place分店，該分店為Starbucks(星巴克)鄰舖，目測店內坐滿顧客，人流略多於Starbucks，平日人滿為患的Starbucks，則仍有空位，似乎被搶佔了部份客流。有本港及內地的咖啡迷專程來光顧瑞幸咖啡，與本地其他品牌咖啡店比較，對瑞幸咖啡的價錢、味道有不同的感受。

居住葵涌區、專程過來光顧瑞幸咖啡的蔡先生表示，想嘗試「生椰拿鐵」。他指曾品嘗過香港Starbucks及內地瑞幸的咖啡出品，覺得瑞幸的售價較便宜，但較喜歡Starbucks咖啡的味道。他又表示，日後會選擇北上光顧內地的瑞幸分店，因本港分店價錢較貴，「都四十幾蚊杯」。

居住葵涌區、專程過來光顧瑞幸咖啡的蔡先生，覺得瑞幸的價錢較便宜，但較喜歡Starbucks咖啡的味道。（洪芷菁攝）

居住屯門、在尖沙咀上班的黃先生稱，基本上平日會北上光顧內地的瑞幸分店。他今日前來希望嘗試「生椰拿鐵」，看看兩地分店的味道是否有分別。他認為內地分店的折扣多、價錢便宜，「買開、飲開都係10至15蚊一杯，但係香港第一杯先15.9元。」

他續指，在內地分店曾購買「醬香拿鐵」，但「生椰拿鐵」是其首選。對於本港未有售賣「醬香拿鐵」，他感到有些可惜，「我覺得最好睇齊」。他指平時較少光顧Starbucks，認為瑞幸的咖啡味較重，亦不會覺得苦。

內地旅客邱小姐覺得兩地分店的味道差不多，又稱「宜家開到嚟香港，一杯咖啡可以促進兩地之間嘅交流。」（洪芷菁攝）

內地旅客邱小姐今日來港遊玩，得悉瑞幸香港店新開業，故來購買了一杯拿鐵。她覺得兩地分店的出品味道差不多，對於香港沒有「醬香拿鐵」，她不覺得可惜，因該品牌在內地較熱門，受學生及打工人歡迎，「現在開到來香港，一杯咖啡可以促進兩地之間的交流。」

價錢上，她指內地有推出9.9元的優惠，而香港則有首杯15.9元優惠，認為差距可以接受。若跟其他咖啡店如Starbucks（星巴克）比較，她續指較喜歡瑞幸，因其咖啡豆味道較香醇。