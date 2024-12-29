濟州航空客機墜毀　港專家：鳥擊肇禍不尋常　機師可手動放起落架

韓國濟州航空（Jeju Air）一架由曼谷前往全羅南道務安（무안，Muan）機場的航班，降落時發生意外，暫時僅2人生還。消息指肇事客機懷疑遭到雀鳥撞擊，導致起落架故障。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，意外中三個起落架未能放下不尋常，機艙控制室內有後備手動裝置操作，看不到鳥擊與起落架故障有何直接關係。他又表示，飛機設計已經顧及被鳥擊的因素，一般鳥擊不會導致致命意外，機長亦有足夠時間處理。



濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

專家：鳥擊令民航機墜機不常見

香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，最為人熟悉的鳥擊意外是2009年1月15日的「哈德遜奇蹟」(Miracle on the Hudson)。薩機長薩利與副機長駕駛載着155人的飛機，一起飛便撞上鳥群，兩副引擎在2,800呎高空同時失效。機場決定降落於哈德遜河，最後奇蹟地全數人生還。

詹永年說鳥擊導致雙發動機故障較罕見，設計飛機時的「適航標準」已考慮到鳥擊的因素，結構上能抵受一定程度的撞擊。飛機製造廠會向發動機發射一定數量的雪藏鳥作測試，「確保一定數量嘅雀仔都唔會令到個發動機散開」。

鳥擊令民航機墜機唔常見，通常可能撞到擋風玻璃，但唔會穿晒窿爛晒。係一個危險因素但唔係致命，一般撞雀都有時間畀機師去處理。 香港工程師學會航空分部副主席詹永年

香港工程師學會航空分部副主席詹永年。（受訪者提供）

三個起落架未放下不尋常 設手動裝置放低起落架

有消息指肇事客機懷疑與鳥碰撞而導致起落架故障，詹永年抱有懷疑。他說現代民航機以液壓系統收放起落架，控制室地板亦有後備裝置，讓機組人員手動放下起落架。只要解開用作固定的裝置，利用地心吸力便能鬆開起落架。他說：「如果話撞到雀仔而唔可以放低起落架，我暫時睇唔到有咩直接關係。」

2018年有國航飛機抵港時被鳥擊，機頭破損處可見到血跡。（資料圖片/網上圖片）

2018年國航遭鳥擊 機頭留一米大洞

香港曾經發生鳥擊意外。2018年3月，中國國際航空一班由天津飛香港的航班懷疑撞到鳥類，機組人員向香港國際機場控制塔報告，香港消防處亦派出救援車輛到場戒備。客機其後安全降落香港赤鱲角機場，機上無人受傷。客機機頭留下一個直徑近1米的大洞，沾上大量血漬，估計是鳥擊導致。

港龍19年航班引擎冒煙 後查證無關鳥擊

2019年4月，國泰港龍一班由高雄飛往香港的航班，起飛後引擎冒煙、出現火花，在空中盤旋及漏油。客機緊急折返高雄，航班安全着陸。當時一度懷疑是鳥擊導致故障，後來台灣民航局排除可能性，認為是發動機內部受損。

機管局有多項措施防止鳥擊。（資料圖片／余俊亮攝）

機管局設專隊防止鳥擊

機管局曾經透露設有專責小組，每天在跑道及停機坪巡邏。飛行區範圍內的草坪高度嚴格限制於20厘米以下，以免吸引雀鳥。承辦商會不時清掃飛行區的垃圾，又會定時派人放置各種防治蟲鼠滋生的藥物 ，避免吸引雀鳥停留在機場範圍。如果發現有雀鳥停留在近跑道及滑行道範圍，機管局人員會以響號，燈光或發射空彈等方法嚇走雀鳥。

局方2010年時亦曾經引入超聲波驅鳥器及驅鳥系統兩種新設備。前者透過發出超聲波，令燕子不敢逗留築巢。後者則可發放過百種聲音，包括模擬雀鳥被襲擊的聲音等。系統每隔數分鐘便會響鬧，聲音有效範圍達760米，有效嚇走雀鳥。