聖誕節｜12.20至昨372萬人次香港居民出境　入境處料今回港高峰期

聖誕節連周末長假今日（29日）結束，入境處早前預計，今日會有62.6萬人次入境，是聖誕節後入境高峰。由12月20日至昨日（28日）累計有372萬人次香港居民出境，同期入境人次為314萬人次，即約58萬人尚未回港；而昨日有37.5萬人次香港居民回港，最多經羅湖入境。遊客方面，同期有96萬內地旅客和39萬其他旅客來港。



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入境處表示，今日截至早上10時，各口岸出入境總人次超過16萬，當中7.2萬人次入境、8.8萬人次出境。

昨日有37.8萬人次香港居民出境，扣除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭人次，餘下29萬人次北上，料大部分為北上深圳。

來港旅客方面，昨有12.7萬人次的內地旅客來港，為過去六日最多。當中從羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡及深圳灣六個連接深圳口岸入境的有78,713人次。

由12月20日起至昨日，累計3,719,457人次香港居民出境、3,137,778人次回港，即尚有581,679人至昨日未回港。最多人出境為12月25日聖誕節，有57萬人人次；最多人入境則為12月26日拆禮物日，有55萬人次。

由12月20日起至昨日，有958,810內地旅客入境，最多為當中三日有超過10萬人次，最多為12月21日星期六、冬至日，有約17萬人次來港，當中10.5萬人次經六個連接深圳口岸入境。

同期有388,388其他旅客來港，最多為昨日，共有48,834人，料準備來港迎接倒數。