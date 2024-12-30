球星成港人　孫玉菡：好過我哋宣傳一千句　無意推住屋津貼留人才

勞工及福利局局長孫玉菡表示，桌球世界冠軍選手奧蘇利雲和卓林普等落戶香港，親述香港的吸引力勝過千言萬語，「佢哋講一句好過我哋宣傳一千句」。他又認為過去西方社會對香港有不公平、負面的報道，球星選擇成為港人「起碼都為我哋講番句公道說話」。

他表示未來政策重心將轉移至挽留人才，提供更多資訊和支援，但無意仿傚內地提供住屋津貼。



奧蘇利雲（左）和卓林普（右）透過優才計劃成為香港人。（Getty Images）

孫玉菡：球星來港證香港有巨大吸引力

截至上月底，各項人才計劃收到42萬宗申請，批出26萬宗，17.5萬人已來港。連同配偶及子女，為香港增加35萬人口。

近日桌球世界冠軍奧蘇利雲、卓林普、國際籃球明星馬貝利透過優才計劃，取得香港身份證。勞工及福利局局長孫玉菡接受《文匯報》專訪時表示，這些例子令大家重新記起香港是一個國際城市，具有巨大吸引力，否則這些頂級的體育明星，「何苦咁多地方要揀嚟香港」。

籃球明星馬貝利（中）早前透過優才計劃來港。（政府新聞處）

球星一句勝過千言萬語 反擊西方負面報道

球星來港後，孫玉菡指他們會租用地方發展體育事業，聘請員工等，令香港社會受惠，而學習運動的小孩子也會得益。不過，他認為無形的得益更大。他說：「佢哋講一句好過我哋宣傳一千句……我覺得呢個係勝於千言萬語。」

因為你知道過去一段時間，其實西方社會都對香港都有啲唔公平嘅報道，亦都好多時不必要負面去講我哋。呢啲咁頂級嘅球星選擇嚟香港，佢哋本土嘅新聞都報……起碼都為我哋講番句公道說話：其實香港好吸引。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡相信透過頂尖人才和體育明星的圈子，會愈多愈多人才希望來到香港。政府將透過中間人去接觸人才，希望打動他們：「因為（搵）咁叻嘅人係需要做功夫，唔係一兩日就成事。」

勞工及福利局局長孫玉菡表示政府未來重心轉移至留人才。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府重心由搶人才變留人才 無意提供住屋津貼

成功吸引高端人才來港後，政府政策重心將漸漸轉移至挽留人才，將向人才提供更多資訊與支援，清晰交代簽證續期要求。

現時內地有城市向人才提供獎金或住屋津貼留人才，孫玉菡無意仿傚，指香港市民住屋需求十分殷切，政府必須優先照顧。他又指美國紐約和英國倫敦都沒有提供類似津貼，說：「我希望藉此機會向各界發放明確訊息，特區政府為人才提供的是一個機遇與發展平台。或許有部分企業會向人才提供相關津貼，甚至是人才公寓式的配置，但這不是由政府去提供。」

孫玉菡表示，輸入勞工計劃暫時未有打算擴展至其他行業。（資料圖片）

輸入勞工計劃暫不擴至其他行業

至於非高端職業的勞動人口，政府上月發表的《2023年人力推算》報告顯示，目前香港整體勞動力缺口約為5萬人，預計到2028年將擴大至18萬人。孫玉菡表示正檢討輸入勞工計劃，但暫時無意將現有院舍護理員、建造及運輸三個行業的輸入勞工計劃擴展至其他行業。