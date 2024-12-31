大腸癌篩查｜累計50.7萬人參加　1949至1975年出生元旦起合資格

衞生署周一（12月30日）宣布，1949至1975年出生的香港居民，由本星期三（1月1日）起合資格參加政府資助的大腸癌篩查計劃，呼籲盡早參加以預防大腸癌。計劃資助所有50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民，每兩年到私營機構接受一次篩查。



衞生署指，累計已有約50.7萬名合資格市民參與大腸癌篩查計劃。（資料圖片）

有意參加者應先約見已參與計劃的基層醫療醫生，由該醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如測試結果呈陰性，參加者應於兩年後進行覆檢。

截至本月1日，今年約80,500人新參與計劃，是計劃2016年推行以來最多；累計已有約50.7萬名合資格人士參與計劃，當中約75,700人、即15%的大便免疫化學測試結果呈陽性；約39,000人、即7.7%接受大腸鏡檢查後確診大腸腺瘤；約3,300人、即0.7%確診大腸癌。

衞生署呼籲合資格市民，盡早參加篩查計劃以預防大腸癌。(Getty Images)

確診大腸癌個案中約56%屬早期

經計劃確診大腸癌的個案中，約2,400宗已進行初步分析，結果顯示約56%屬於早期個案，治癒率較高。

衞生署發言人稱，大腸癌是本港第三常見的癌症，亦是本港致命癌症中的第二位。在2022，本港錄得5,190宗大腸癌新症，同期有2,270宗因患上大腸癌而死亡的個案。大腸癌篩查可及早識別未出現病徵的患者或高危人士，及早接受治療並提高治癒率。