精進建築遭電器工程公司申請清盤　近年涉多宗工業意外及欠薪

精進建築前年涉秀茂坪安達臣道房協地盤天秤倒塌事故，近期亦捲入欠薪風波，上月多番遭工人追討欠薪。一間電器工程公司昨(30日)入稟高等法院，向精進建築提出清盤呈請。根據司法機構網頁，案件排期於明年3月5日聆訊。



順昌電器工程有限公司以債權人身份，向精進建築有限公司提出清盤呈請。

精進建築遭電器工程公司申請清盤。（楊嘉朗攝）

精進近年涉多宗奪命工業意外：

安達臣道塌天秤意外

安達臣道地盤天秤倒塌，涉事地盤由「精進建築」承建。（楊嘉朗攝）

精進建築有限公司負責的秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（鄭子峰攝）

精進建築有限公司負責的秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（鄭子峰攝）

精進時任項目經理涉誤殺被捕，將被落案起訴。（翁鈺輝攝）

2022年涉安達臣道塌天秤等工業意外

精進建築近年牽涉多宗致命工業意外，其位於秀茂坪安達臣道的房協地盤，於2022年9月7日發生意外。有天秤在未有吊運物件情況下倒塌，壓毀下方臨時貨櫃辦公室，貨櫃內3人被壓住，2人當場死亡；1人被送院後不治；另6名工人受傷。精進建築的時任項目經理簡浩楷（35 歲，無業)被控3項誤殺罪，該案將交付高等法院審理。

勞工處和屋宇署均就天秤倒塌事故，票控精進建築等多名被告。勞工處事後向7間公司及4名人士，提出合共67項傳票檢控；至於屋宇署則向4間公司和3名人士，提出合共9張傳票檢控。時任項目經理亦是屋宇署票控的被告之一，其傳票案件押後至誤殺罪審結後才處理。

另涉其他工業意外

2022年12月14日，55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤，其間遭巨鐵壓着昏迷，最終不治。（資料圖片/黃偉民攝）

由精進建築有限公司負責的佐敦渡華道4號的消防局地盤2023年10月10日發生奪命工業意外，一名男工人疑從高處墮下重創不治。死者家屬趕到醫院認屍，多人傷心落淚。（左朗星攝）

2023年再涉電工墮下意外

因天秤倒塌事故，精進建築被暫停所有工務工程類別的投標資格至2023年底。於2023年10月，精進建築的佐敦渡華道消防局地盤發生奪命意外，一名56歲男電工從高處墮下身亡。發展局因此延長暫停其投標資格，至2024年12月31日。

屋宇署不准精進續牌

精進建築同系的精進建築工程有限公司（精進工程），亦因地盤發生奪命意外，屋宇署於2023年10月不准精進工程續牌。

工人拉起寫有「無良精進拖欠工程費」字眼的白布示威。

近期涉欠薪風波

精進建築近期亦捲入欠薪風波，其安達臣道房協地盤被指拖欠約70名紮鐵工人的薪金，涉及金額逾700萬。約40名紮鐵工人於上月4日，到場拉起橫額和叫口號抗議。另外，精進建築的東涌第100區公屋地盤，亦涉拖欠多名二判逾2000萬元，涉及250名工人。逾50名二判工人於上月8日，到地盤追討欠薪。

此外，該公司的柴灣創富道水務署暨懲教署總部大樓項目，有近200名二判工人指稱，遭大判精進建築拖欠薪金兩個月，涉及金額近1000萬元。約40名工人代表於上月19日，在地盤外拉橫額及喊口號追薪。

案件編號：HCCW734/2024