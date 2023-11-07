精進建築政府地盤天秤冒煙　有火光疑似爆炸　建築署：已即時停用

中科監察主席主席潘焯鴻今日（7日）在社交媒體分享影片，一條昨日（6日）拍攝的地盤影片，有天秤冒煙，期間天秤控制室的底部更一度出現火光，疑似爆炸。影片中，亦有現工人大叫，擔心天秤或會倒塌：「會唔會冧秤㗎X。」



潘焯鴻在帖文中指，涉事地盤是位於柴灣創富道的水務署總部暨香港及離島分署、以及懲教署總部大樓地盤。影片後段也拍攝到位於柴灣創富道原新巴（現併入城巴）車廠，據建築署資料，該地盤由精進建築有限公司負責。



建築署回覆確認事件，並指已即時要求該總承建商詳細檢查有關的天秤，就事件進行調查並提交報告。有關的天秤已即時停用，直至確定其操作安全方可使用。



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工人大叫：會唔會冧秤㗎X

影片中可看到地盤天秤冒煙，期間天秤控制室的底部更一度出現火光，疑似爆炸。影片中有現工人大叫，擔心天秤或會倒塌：「會唔會冧秤㗎X。」

潘焯鴻在該帖文中提到，事故應發生於昨日，涉事地盤為柴灣創富道的水務署總部暨懲教署總部大樓的建築地盤，由精進建築有限公司負責，影片在後段也拍攝到原新巴車廠。他指事故原因仍在調查中，但相信事件涉及天秤電力系統故障。

▼11月7日 柴灣富創道的水務署總部暨懲教署總部大樓地盤▼



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建築署回覆確認網上流傳天秤冒煙的事發地點，為興建中的「柴灣水務署總部暨香港及離島分處及懲教署總部大樓」工地。 （立法會文件）

建築署要求精進建築進行調查並提交報告

建築署回覆查詢指，經向總承建商精進建築有限公司了解，獲回覆指事發地點應為興建中的「柴灣水務署總部暨香港及離島分處及懲教署總部大樓」工地。建築署指，已即時要求該總承建商詳細檢查有關的天秤，就事件進行調查並提交報告。有關的天秤已即時停用，直至確定其操作安全方可使用。

精進建築近年5名工人意外死亡 屋宇署查視續牌申請

精進建築有限公司（精進建築）為興聯集團旗下專承投政府工程的子公司，同系的精進建築工程有限公司（精進工程）則承投私人項目。兩公司近四年內，共牽涉四宗奪命工業意外，有六條工人死亡。

精進工程涉及去年油塘東源街地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死，發展局在10月18日宣布，屋宇署拒續該公司續牌申請，本月16日起被剔出一般承建商註冊名單，三名獲授權簽署人也被除名。

涉及其他三宗共五條人命的精進建築，其牌照則仍有效。發展局局長甯漢豪當日在記者會上表示，該公司牌照今年4月才到期，局方仍在處理該牌照安排，政府跟進工業意外事故是「幾條腿走路」．「絕不存在放生講法」。該公司承建多個公營房屋項目，涉近13,900個單位。

▼ 2022年9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼

