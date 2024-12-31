新冠疫苗｜康美醫療為豪庭園院舍2名院友接種「過期」復必泰疫苗

衞生署今日（31日）表示，在核對疫苗訂購及接種紀錄時，發現康美醫療有限公司的醫護人員為兩名居於北區豪庭園安老院舍的院友，接種超出建議使用日期12日的復必泰XBB新冠疫苗，兩名受影響院友並沒有不適。衞生署已要求涉事院舍和醫療機構立即採取改善措施，並密切跟進受影響人士的健康情況。



成人版復必泰。（資料圖片）

根據疫苗製造商的建議，復必泰XBB新冠疫苗須於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於70日內使用。

衞生署發言人表示，初步調查發現，涉事的醫療機構醫護人員於12月18日到北區豪庭園安老院舍，為兩名院友接種了超過建議使用日期後12日的復必泰XBB新冠疫苗。發言人表示，衞生署已向疫苗製造商了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。經考慮相關院友的新冠疫苗接種及新冠感染史，衞生署建議受影響院友無需重新接種疫苗。

衞生署亦已向院舍職員及相關的到診醫生提供意見，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促該院舍及醫療機構即時採取改善措施，避免同類事件再發生。署方指示該醫生監察受影響人士的健康狀況，到診醫生亦已應衞生署要求，向受影響院友或其家屬解釋事件及商討其後安排。

衞生署高度關注事件，已前往涉事安老院舍巡查，檢查疫苗儲存及接種程序，並提醒職員必須定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照2019冠狀病毒病疫苗接種計劃指引處置已過期的疫苗。

衞生署已暫停涉事到診醫生在疫苗接種計劃下的疫苗接種服務，會繼續跟進其所屬醫療機構及院舍是否有遵從署方的指引。如發現有人違反2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的指引或條款協議，衞生署將會按既定程序處理。