除夕錯失羅湖尾班車 深圳客經皇崗遇插隊轉折返家：這樣方便嗎？
撰文：洪戩昊
出版：更新：
逾10萬內地旅客除夕夜（12月31日）來港，不少人留至今日元旦（1月1日）凌晨觀看跨年倒數煙花，並即晚離港向深圳。雖然羅湖口岸延長服務至凌晨二時，但仍有未能趕及到羅湖過關的旅客在埋怨，有深圳旅客要在東鐵在上水站轉乘特別班次巴士往新田皇巴站，比只需5分鐘由上水站至羅湖站迂迴得多，現場一度排長龍，期間多次有人欲插隊，反問：「你覺得這樣方便嗎？」
+8
深圳居民：我肯定認為關口應該開通宵 以後不來香港跨年了
有深圳居民最後30秒趕上往羅湖尾班車，但有人則沒有那麼幸運。羅湖口岸於凌晨2時關閉，若想在2時之後過關便要到其他24小時開放的口岸，例如深圳灣口岸和皇崗口岸等。部分未能趕及到羅湖過關的旅客，在上水站轉乘九巴N73線特別班次往新田皇巴站，換乘兩程巴士，比只需5分鐘由上水站至羅湖站迂迴得多。
現場一度排長龍，期間多次有人欲插隊，更曾有人因欲插隊而遭在場維持秩序的警察大聲喝停。
+3
深圳旅客到上水站始知已不通羅湖：你覺得這樣方便嗎？
深圳旅客陳先生到上水站，才被通知要換乘兩程巴士往皇崗口岸。被問及這樣的安排是否方便，他反問：「你覺得這樣方便嗎？」他認為羅湖口岸在元旦凌晨應再延長服務時間。雖然不方便，但他認為從上水站安排人群到皇崗口岸的整個流程尚算有秩序。
深圳學生稱上了東鐵尾班車 因太逼被擠出來
在深圳讀書的羅先生是另一位N73線特別班次的乘客，他在香港感受完跨年氣氛後，即晚回到深圳。他本身打算乘坐東鐵線到羅湖過關，「人太多了，被擠出來。」對於整個過關安排，他僅稱「這樣也沒辦法」。
+5
除夕倒數｜西九站跨境直通巴數百人等車北上 內地客：房價貴嘛除夕倒數｜內地旅客睇完煙花即回家 讚深圳灣口岸24小時通關方便除夕倒數2025｜跨年煙花維港綻放 內地生：從沒覺得元旦這麼興奮除夕倒數｜中環碼頭人群提早5小時等煙花 有人擺烏龍以為8時發放除夕倒數2025｜西九逼爆睇煙花人潮 有深圳旅客花$700住賓館留港