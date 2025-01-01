直通巴元旦通宵載客北上　協會形容運作暢通　凌晨二時「清晒客」

踏入2025年，旅發局除夕倒數煙花匯演吸引大批內地旅客來港觀看。汲取去年大批旅客滯留的經驗，羅湖口岸元旦日（1日）凌晨延長服務至二時，而深圳灣口岸改為通宵運作。有直通巴公司加開通宵班次，負責人今早表示，過關非常暢順，旺角、灣仔站頭在兩點前已接載完絕大部份旅客。



港粵直通巴士協會副理事長張劍平在港台節目《千禧年代》回顧今日凌晨的過關情況表示，最多內地旅客在旺角砵蘭街、灣仔修頓球場的車站上車。他亦有到修頓球場視察，現場雖然有經皇崗及經深圳灣兩條路線的直通巴，但在警方分流下，乘客都有秩序地排隊上車。

張劍平又提到，修頓球場的車站於一時十分開出頭班車，大概兩時已「清晒客」，期間2條路線共開出六至七班車，每班車可接載近47人，即大約有300人在該站上車。他又綜合業界數字估算，有三十多班直通巴開出前往深圳灣，即有過千旅客經該口岸過關。至於過闗情況，他形容「好暢通，完全冇塞車」，直通巴不需經專用通道，亦可順利過關。

被問到政府的安排有何改進之處，他指留意到警方以廣播形式進行分流，認為當局可以在各直通巴上車點附近一帶多增設指示，「唔洗不斷呼籲」。