除夕倒數｜陳美寶視察運輸署協調中心　稱各口岸交通大致暢順

為配合跨年倒數煙花匯演，多項公共交通均延長服務時間，跨境公共交通亦因應特別通關安排而加強服務。運輸及物流局局長陳美寶凌晨到運輸署的緊急事故交通協調中心視察，稱各口岸的交通情況大致暢順，並感謝各公共運輸營辦商的大力配合，以及前線員工的付出，額外派出後備車輛應對乘客需要。



運輸署的緊急事故交通協調中心，24小時監察全港各區包括口岸，以及主要車站的交通情況。此外，運輸署亦有安排人員在口岸及主要車站視察，適時採取措施應對服務需求，包括在有需要時於落馬洲／皇崗及深圳灣等口岸設立專用通道，確保公共運輸車輛能順利進出口岸加快疏導旅客。本地公共運輸亦加大運力及延長服務時間，務求讓外出慶祝的各位可以盡興而歸。

旅客趕不上東鐵尾班車 公共運輸營辦商額外派車疏導

陳美寶視察時表示，各口岸的交通情況大致暢順，而港鐵亦加開特別班次，疏導未能趕及乘搭港鐵東鐵綫往羅湖的尾班車的乘客，讓他們可在上水站乘搭特別加開的九巴N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處（新田皇巴站），轉乘通宵服務的落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回深圳。她感謝各公共運輸營辦商的大力配合及前線員工的付出，額外派出後備車輛應對乘客需要。

向西九龍公路車禍傷者及死者家屬致以慰問

另外，她亦向西九龍公路車禍的傷者及死者家屬致以慰問，提醒大家任何時候都要注意駕駛安全。

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