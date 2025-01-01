元旦凌晨逾2.5萬內地旅客離港　郭俊峯稱會檢視羅湖延長服務需求

昨日（31日）除夕，本港多區都有跨年慶祝活動。政府「節慶安排跨部門工作小組」總結除夕及元旦旅客訪港情況，指昨日凌晨至早上六時半，約有25,000內地訪客人次經各陸路邊境管制站出境，整體口岸運作及交通維持暢順，秩序良好。領導工作小組的政務司司長陳國基感謝各政府部門、機構及業界的合作和投入。

入境處處長郭俊峯表示，由去年12月21日至除夕，各口岸共錄得1,146萬出入境人次，乎合預期。對於有旅客不滿羅湖口岸服務時間只延長至凌晨兩時，他表示處方會檢視需求。



跨年倒數煙花匯演2025年元旦凌晨0時發放，在尖沙咀海旁歡呼聲不斷。（梁鵬威攝）

「節慶安排跨部門工作小組」總結除夕及元旦旅客訪港情況，指昨日除夕，入境處錄得合共約15.6萬入境旅客人次經各海陸空管制站進入香港，當中內地旅客人次約12萬，佔總入境旅客77%。

今日凌晨至早上六時三十分期間，約25,000內地訪客人次經各陸路邊境管制站出境，當中經深圳灣口岸、落馬洲口岸及羅湖口岸出境的內地旅客分別為6,784人次、8,946人次及7,722人次。

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陳國基感謝市民、旅客及各界配合

旅行團方面，根據旅監局資料，除夕及元旦假期約有220個內地入境旅行團訪港，涉及旅客約7,200人次，當中過夜行程佔約72%。旅行團的秩序整體良好。

至於除夕晚上在維多利亞港舉辦的跨年倒數煙花匯演，工作組指吸引了超過40萬人次欣賞，深受市民和遊客歡迎，相關的特別交通及人流管制安排暢順。領導工作小組的政務司司長陳國基感謝市民和旅客配合，以及各相關政府部門、機構及業界的緊密合作和全力投入。

▼2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演▼



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政務司司長陳國基感謝市民和旅客配合，以及各相關政府部門、機構及業界的緊密合作和全力投入。（資料圖片）

入境處處長郭俊峯表示，由去年12月21日至除夕，各口岸共錄得1,146萬出入境人次，乎合處方預期。（廖雁雄攝）

入境處處長郭俊峯今日出席活動時表示，今日凌晨各個口岸非常暢順有秩序，旅客大多都可以在數分鐘內過關。他又提到，由去年12月21日至除夕，各口岸共錄得1,146萬出入境人次，乎合處方預期。

對於有旅客不滿羅湖口岸服務時間只延長至凌晨兩時，郭俊峯表示處方會檢視需求，若有需要，未來可能會再延長口岸開放時間。