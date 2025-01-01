C919首航直擊｜機長接新航線心情激動　甜美空姐送貼紙哄BB女開心

國產自主研發的C919大型客機今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，是C919飛行內地以外的首條航線。負責今趟航班的機長透露，累計駕駛C919的飛行時數，已有約1,000小時，「在2025年第一天執飛如此重要的新開航線，我也很激動！」

上海旅客高先生為了乘坐C919客機，特地提早一至兩周購買機票，大讚體驗與波音及空中巴士相同，又指未來會繼續選坐國產客機。與此同時，一名笑容甜美的空姐路過，並向高先生的愛女送上C919的貼紙。「寶貝喜不喜歡？再給你一個好不好？」



上海旅客特地提早兩周買票體驗C919 讚體驗與波音及空客相同

新年伊始，國產自主研發的C919大型客機接近接載飛往香港，更吸引部份關注C919客機的民眾特地購票體驗。其中，經常來港旅遊的上海旅客高先生，便特地提早一至兩周購買機票，打算陪伴愛女到香港的兒童遊樂場遊玩。

高先生對首次乘坐C919的體驗相當滿意，認為不論是環境、設施及舒適度，一律與波音及空中巴士的客機相同。

高先生特地提早一至兩周購買機票，打算陪伴女兒到香港的兒童遊樂場遊玩。（歐陽德浩攝）

支持國家民航發展︰飛往香港即代表通向世界的第一步

惟最近世界各地陸續發生不幸的飛機失事，高先生表示對中國的民航安全抱有信心，相信硬件方面並無問題，強調若能夠維持合理的機票價格，會繼續選擇乘坐國產客機。

高先生非常支持國家的民航發展，認為C919客機今日首次飛往香港，即代表通向世界的第一步。「C919如果能夠在香港航線一直成功運營的話，就更有希望飛往世界。」

空姐突然向BB女送上C919貼紙︰寶貝喜不喜歡？

在訪問期間發生一件小插曲，一名笑容甜美的空姐在旁路過時，察覺到高先生的愛女，便隨即送上C919的貼紙。她說︰「寶貝喜不喜歡？再給你一個好不好？」

只見高小朋友本來面無表情，但收到貼紙後立即笑逐顏開。雖然她暫未學會說話，但口中不斷發出「啞啞」的聲音，似乎非常喜愛空姐所送的小禮物。

機長尚峰由2022年起已駕駛C919客機。（歐陽德浩攝）

首航機長累計C919飛行時數約1000小時

負責香港首航的機長尚峰由2022年起已駕駛C919客機，至今累計飛行時數約1,000個小時。他在去年6月1日駕駛C919的商業包機航班，接載150多名乘客往返香港與上海虹橋，因此與香港頗有緣份。

▼2024.06.01 國產客機C919首次境外商業飛行▼



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機長︰新年執飛如此重要的航線我也很激動

尚峰在出發前指，C919客機執飛滬港航線別具有意義，期望旅客可充份感受國家民航發展的進步，並體會到C919優秀的品牌及服務。他又祝賀所有讀者新一年順順利利，「在2025年第一天執飛如此重要的新開航線，我也很激動！」