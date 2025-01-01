C919首航｜陳美寶：香港有利國產飛機透過融資租賃方式進國際市場

國產自主研發的C919大型客機今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，首班由香港飛上海的航班（MU722）今午12時55分起飛。運輸及物流局局長陳美寶在慶祝儀式上致詞時表示，香港曾參與C919研製過程中的審定工作，體現了「以香港所長，貢獻國家所需」。她又認為香港成為C919首個內地以外設有定期航班的地點，是打開了新篇章，而且可讓更多市民有機會感受國家航空發展的非凡成就，也可讓國際旅客更認識中國民航科技的發展，發揮香港「引進來、走出去」的優勢。



首班由香港飛上海的國產客機C919今午12時55分起飛。運輸及物流局局長陳美寶在慶祝儀式上致詞。（吳美松攝）

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陳美寶認為，C919研發成功，標誌着國家航空科技取得重大歷史突破。此外，她又指C919曾飛過西藏拉薩，驗證了其飛越高原的能力；上個月，C919亦成功運載一百萬人次的旅客。

陳美寶指從今日起，在香港國際機場能乘搭C919的定期航班前往內地，此舉可讓更多市民有機會感受國家航空發展的非凡成就，也可讓國際旅客更認識中國民航科技的發展，發揮香港「引進來、走出去」的優勢，將中國航空製造業領域的突破和成就，帶向世界舞台。

她又表示，香港將會繼續善用「一國兩制」下，連接國家和全球的獨有優勢，在三個方面助力國家在國際航空舞台發光發亮，包括飛機維修、加強飛機維修工程師的培訓工作以及發展飛機租賃市場。其中香港國際航空學院正考慮將培訓課程擴展至涵蓋與C919飛機相關的範疇，培育更多維修人材。

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飛機租賃方面，她指港府去年已優化飛機租賃優惠稅制，提供具競爭力的利得稅優惠，配合香港完善的法律、穩健的金融制度，加上香港是全球最大的離岸人民幣業務中心，有利於國產飛機在香港透過「融資租賃」等方式打進國際市場。

向首航上海旅客派禮物袋

儀式結束後，陳美寶向乘坐MU722航班的旅客送贈禮物袋，內有曲奇等禮品；又應乘客要求合照。有來自巴西的旅客與陳美寶寒暄數句後，被陳美寶熱情地邀請合照。她其後會見傳媒時，被問到除夕晚有內地旅客倒數後返回內地時，對交通有不滿，陳美寶指政府已預先訂定不同措施應對，認為整體交通疏散情況很暢順，「每一次都可以做好啲」。

有來自巴西的旅客與陳美寶寒暄數句後，被陳美寶熱情地邀請合照。（吳美松攝）

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C919由上海抵港



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C919機上環境、設備、食物等



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C919飛上海前登機櫃位情況

