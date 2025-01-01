國產C919首航直擊｜機艙設施、飛機餐全體驗　客與空姐合照笑顏開

國產自主研發的C919大型客機今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，是C919飛行內地以外的首條航線。《香港01》在早上登上首航MU721直擊，在約2.5小時航程內，體驗各種設施及服務，其中富有上海特色的飛機餐、可謂滿分的洗手間、Wi-Fi服務等，都令記者印象深刻。此外，空姐們並特別照顧小朋友，只見家長們都笑不攏嘴，更一同合照打卡留念。



國產自主研發的C919大型客機即日起來往香港及上海。（記者歐陽德浩登機直擊）

▼1月1日 國產C919客機首次境外商業飛行啟航▼



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坐位可輕鬆伸展雙腿

經過約2.5小時的航程後，C919客機終從上海虹橋機場飛抵香港國際機場。記者今早在上海登機直擊，發現C919客機的舒適度不亞於空中巴士及波音，估計由於機艙相比同等級的客機更寬敞，因此座椅更為舒適，入座後可輕鬆伸展雙腿。

洗手間明亮及空間感十足 潔淨度滿分

記者並感受到旁邊的觀景窗明顯更大，坐在走廊位置亦能清晰觀賞窗外的景色。至於機艙尾部的洗手間比想像中明亮，空間感同樣十足，如廁後只要輕輕按壓水龍頭便可洗手，潔淨程度可評上滿分。

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提供豐盛飛機早餐 推介蠔油雞絲蔥拌麵

不過整趟旅程最印象深刻的是飛機餐，中國東方航空為乘客安排豐盛的早餐，富有上海地道特色，包括蠔油雞絲蔥拌麵、桂花條頭糕、中華海草及酸奶等，當中又以拌麵最為美味。至於飲品亦可揀選各款果汁、可樂、咖啡及燕麥奶等。甚至放在櫈後的餐牌亦特別為C919客機設計。

機內提供客艙局域網 可觀看熱門電影

椅背後更貼有客艙局域網的Wi-Fi及密碼。旅客可通過電子設備，例如手機及平板電腦等，在開啟飛行模式後，先連接Wi-Fi，再打開瀏覽器訪問指定網站，即可進入局域網平台。隨後便可通過「空中影音」欄目觀看熱門電影或玩遊戲等。

空姐特別照顧小朋友 家長們笑不攏嘴

此外，空姐全程掛滿笑容，儀態端莊有禮，向每個乘客溫柔送上「新年快樂」等祝福。她們更特別照顧機上的小朋友，例如特地贈送貼紙等小禮物，只見家長們都笑不攏嘴，更一同合照打卡留念。

首航客機特別換上「閃耀中國紅」新裝

翻查資料，C919客機全長38.9米，翼展35.8米，全機高11.95米。機頭採用流線型設計，再搭配4塊大面積雙曲面造型風擋玻璃，機翼則採用超臨界的設計方式，機翼下方並印有註冊編號，而首航來港的客機更特別換上「閃耀中國紅」新裝。

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載客量最高192座 搭配20個高清螢幕

C919客機的載客量約158至192座，客艙高度2.25米，採用圓弧頂設計，左右兩邊的天花板裝有共20個可自動伸縮的12英寸螢幕，支持播放1080p高清畫質影片，惟今趟旅程只用作播放安全影片。

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航程可逾5000公里 香港飛往上海僅1215公里

此外，C919客機並搭載美法合資公司CFM研發的LEAP-X1C引擎，採用先進氣動設計、先進推進系統及材料，即碳排放量更低、燃油效率更高，航程可達4,075至5,555公里，而香港飛往上海約為1,215公里。

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