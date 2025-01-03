大熊貓龍鳳胎｜新一年繼續活潑溫馨　細佬落力塞家姐入竹籃

踏入2025新年快樂，海洋公園繼續發布大熊貓龍鳳胎的最新片段，最新一段只見細佬不斷將家姐塞入籃，畫面趣怪好笑。園方於元旦日也發布片段，由家姐細佬祝各位契爸契媽新年快樂，並約定大家今年在海洋公園見面。海洋公園主席龐建貽上月曾表示，期望在元宵佳節（2月12日）能讓牠們與公眾見面。



香港大熊貓官方專頁

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在最新一段片段中，家姐細佬繼續溫馨互動，細佬不斷將家姐推入竹籃，家姐順意未有抗拒。細佬之後似乎也想爬入籃中，可惜空間有限。雖然家姐曾嘗試爬出來，但被細佬極力阻止，甚至肉緊到張輕咬家姐，令家姐動彈不得。

此前一日，海洋公園發布龍鳳胎的倒數跨年片段，祝各位契爸契媽新年快樂，但園方指是預先錄製，家姐細佬在跨年時「已經瞓咗覺覺豬」。片中龍鳳胎仍活力充沛，細佬一度緊摟大熊貓公仔，其後與家姐摟抱，家姐玩到瞓地。

不少網民留言稱，期待快點與家姐細佬見面， 祝龍鳳胎及其他大熊貓在新一年都健康快樂。