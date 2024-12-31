羅淑佩加持熊貓BB叫家姐細佬？乳名與改名無衝突：我細個都叫奀女

一對港產大熊貓龍鳳胎預計明年二月前後公開亮相，文化體育及旅遊局局長羅淑佩周一（30日）親切以「家姐、細佬」稱呼兩名大熊貓BB，「家姐、細佬」是否已獲加持，不打算特別命名？羅淑佩今日（31日）解釋，「家姐、細佬」就如乳名，而大家小時候也許有個乳名，雖然她同意「家姐、細佬」名字深入民心，但為大熊貓BB改名要好小心，也要尊重四川方面看法。羅淑佩相信，即使日後大熊貓BB有正式名字，大家也會叫牠們作「家姐、細佬」，但乳名與正式改名及名字沒有衝突：「我細個都叫奀女啦！」《香港01》正進行問卷投票，大熊貓BB改不改名？一齊來表態。



海洋公園11月30日發放大熊貓龍鳳胎「家姐」玩熊貓公仔影片，可見牠如人類BB般，累了就睡。（香港大熊貓官方專頁影片截圖)

「家姐、細佬」稱呼大熊貓BB四個多月

大熊貓樂樂和盈盈今年八月誕下一對龍鳳胎，首次「添丁」有大熊貓在香港出世，自然成為大家的焦點。大熊貓BB「暴風式成長」，海洋公園亦善用「熊貓熱」 力谷熊貓經濟，在社交網站定期發布一對BB的成長片段，由於未為兩隻大熊貓BB改名，海洋公園都以「家姐、細佬」來稱呼牠們，羅淑佩周一亦親切以「家姐、細佬」稱呼大熊貓BB。

12月30日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩親切以「家姐、細佬」稱呼大熊貓BB。（廖雁雄攝）

我哋喺海洋公園嘅6隻可愛大熊貓，包括中央送贈嘅安安同可可，仲有港產大熊貓家姐同細佬，以及佢哋爸爸同媽媽盈盈同樂樂。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

羅淑佩今日在商台節目被問到是否也認為大熊貓BB可叫「家姐、細佬」？她解釋，「家姐、細佬」就如乳名，而大家小時候也許有個乳名，雖然她同意「家姐、細佬」名字深入民心，但為大熊貓BB改名要好小心，也要尊重四川方面看法。羅淑佩相信，即使日後大熊貓BB有正式名字，大家也會叫牠們作「家姐、細佬」，但乳名與正式改名及名字沒有衝突：「我細個都叫奀女啦！」

海洋公園11月30日發放大熊貓龍鳳胎「家姐」玩熊貓公仔影片，可見牠如人類BB般，累了就睡。（香港大熊貓官方專頁影片截圖)

「家姐、細佬」這個名稱呼了四個多月，似乎已經深入民心。尤其每當海洋公園發布「家姐」的可愛「放電」片段時，都有網民十分掛念「細佬」，紛紛留言問「細佬呢？」亦有網民評頭品足時，都以「家姐、細佬」來稱呼 ──「細佬對眼同家姐好似，而且而家眼尾都有啲向上飛起」、「細佬同家姐都有小鳥眼圈」。

海洋公園11月30日發放大熊貓龍鳳胎「家姐」玩熊貓公仔影片，可見牠如人類BB般，累了就睡。（香港大熊貓官方專頁影片截圖)

政圈獻計沿用「家姐、細佬」

政府中人認為比賽可提升社會參與

今次大熊貓BB改名一事，政圈有聲音認為不用再辦命名比賽，認為「熊貓熱度」已非常足夠，無須透過比賽喚起關注，索性正名為「家姐、細佬」，一來有香港味道，二來節省開支。亦有議員認為要審慎觀察社會對大熊貓BB改名的反應，再作決定，甚至建議省錢地辦活動改名。據了解，政府內部未拍板，不過認為命名比賽可提升社會參與，達到的宣傳效果高於單純賣廣告。