牙科街症｜陳凱欣指缺席者未必存心濫用　反對懲罰機制　倡設後補

衛生署牙科街症服務去年12月30日起改為網上抽籤預約，新機制運作首兩日有分別有3成及超過2成中籤者缺席，缺席者中有6成為長者。立法會議員陳凱欣認為，當局應該設立取消預約及後補機制，確保不會有資源浪費，又反對當局設立懲罰機制，不認為缺席者存心濫用。



衞生署牙科街症服務去年12月30日起，由過往派籌預約，改為網上抽籤預約。（資料圖片／梁鵬威攝）

立法會議員陳凱欣。（資料圖片）

立法會議員陳凱欣今日在港台節目表示，牙科街症有一半名額都預留予65歲以上長者，用同理心出發，長者若突然身體不適，甚或忘記出席，是可以理解，不認為缺席者是濫用登記。

陳凱欣又認為，問題在於市民對牙科服務需求甚高，但當局竟無機制確保珍貴的資源不被浪費。她指，留意到當局只容許申請者在登記時間内取消預約，若中籤者在到診時間前突有急事未能出席，亦無法告知診所。

她建議衞生署設立取消預約機制，如果有空缺出現，電腦系統可以即時顯示，讓未中籤人士有機會再登記和抽籤，運作類似入境處預約登記申領身份證，或早前預約安排新冠疫苗注射的做法。

倡設立後補機制 避免資源浪中

陳凱欣又提到，當局可以設立後補機制，要求中籤者需在到診時間前一至兩小時到場，若未有到診，診所可即時聯絡其他人後補。

對於有報道指，當局有意設立懲罰機制，禁止經常缺席者再預約，她反對做法，認為缺席者未必存心濫用，亦難以證實，當局應先設立好後補機制，自然不會有資源浪費的情況。

區議員估計中籤者放棄因獲派診所遠離住處

荃灣區議員伍俊瑜在同一節目中表示，早前收到不少街坊反映擔心獲派遠離住處的診所，估計是中籤者缺席的其中一個可能原因。他又建議當局，除了短訊通知，亦可以直接打電話予成功預約人士，確認他們收到訊息，相信亦可以避免一些人士因為不清楚預約情況而缺席。