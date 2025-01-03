港珠澳半馬2025｜周六起分段封路　機場快綫有特別班次　交通總覽

第二屆港珠澳大橋半馬拉松後日（5日）舉行，賽道以大橋香港口岸作起點，沿經港珠澳大橋香港連接路，再折返至香港口岸終點。運輸署公告指出，將在明（4日）日下午4時起分階段封路。港鐵機場快綫會在當日凌晨提供三班特別班次，多條機場巴士線會在亞博館外增設巴士站，一文看清當日交通安排。



2023年首屆舉行的港珠澳半馬吸引大批跑手參加。（資料圖片／鄭子峰攝）

2024／25港珠澳半馬路線圖。（賽事官網）

1、封路安排

第一階段：

由1月4日下午4時至同日晚上約11時，會封閉港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的左線及中線，前往香港的駕駛者須使用相關路段的右線。

第二階段：

由1月4日晚上約11時至2025年1月5日下午約2時，封閉一段港珠澳大橋香港連接路（往珠海及澳門方向）的全部行車線、一段港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的中線；及來往䃟石灣掉頭處的支路。屆時一段香港連接路會實施雙線雙程行車，前往珠海及澳門駕駛者在有關路段須改行原本往香港方向的路面。

第三階段：

由1月5日下午約2時至同日下午約4時30分， 再封閉一段港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的左線及中線，前往香港的駕駛者須使用相關路段的右線。

另外，由年1月4日晚上約9時至年1月5日下午約3時，港珠澳大橋香港口岸貨車出境通關廣場後的一段貨車出境通道將臨時封閉。

2、港鐵服務

港鐵機場快綫將於上午5時15分、上午5時25分及上午5時35分提供三班特別班次由香港站前往博覽館站。

3、巴士服務

多條龍運及城巴機場巴士路線班次將停靠在亞洲國際博覽館外增設的巴士站。

3、金巴及其他跨境交通工具

港珠澳大橋穿梭巴士服務（金巴）將服務會維持。（資料圖片／盧翊銘攝）。

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、跨境巴士及跨境出租車在活動舉行期間會維持服務，但行車路線將依照現場實施的臨時交通安排而作出調整。