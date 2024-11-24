今日新聞8分鐘｜柴灣奪命火父女天人永隔｜登山客燒山取暖惹眾怒

灣仔Audi和的士頭尾相撞 Audi失控猛撼鐵欄 的士司機受傷送院

灣仔發生車禍。本周六（23日）晚上11時許，一輛Audi私家車沿菲林明道往軒尼詩道方向行駛，正當上橋之際，一輛空載的士沿港灣道西行駛至，兩車在菲林明道和港灣道交界頭尾相撞，Audi懷疑收掣不及，繼而撞向附近鐵欄。

黃大仙龍翔道三車相撞釀3傷 貨車司機一度被困

今日（24日）上午11時許，黃大仙中心對開龍翔道往觀塘方向發生交通意外，三輛分別旅遊巴、中型貨車及輕型貨車首尾相撞，最後方的輕型貨車車身印有HKTVmall廣告，該車司機腳部卡住，一度被困車廂內，由多名消防員救出並抬上擔架，司機腰及腳痛；同車兩名乘客亦告受傷，3人俱清醒。救護車在場戒備。

AI教父黃仁勳與陳茂波落深水埗 嘆啤酒、小炒講創科｜政壇諸事町

AI人工智能晶片龍頭Nvidia輝達行政總裁黃仁勳，昨天（24日）來港接受科大頒授榮譽博士學位後，晚上與財政司司長陳茂波到深水埗嘆地道小炒、風味菜式，交流對創科發展和人才培育的看法。陳茂波形容這個餐聚組合代表香港正推動建立蓬勃創科生態圈的兩個重要元素：創新視角、人才匯聚。

柴灣奪命火｜新翠花園單位冒煙 男住戶不治 女兒吸入濃煙不適

今日（24日）上午11時38分，柴灣道233號新翠花園保安報案，指發現一單位冒煙。從現場影片可見，事發時單位大量黑煙冒出。

雲南遊客爬山燒山取暖引眾怒 目擊者心痛：漫山垃圾灰燼觸目驚心

內媒《極目新聞》報道，近日有不少民眾反映，雲南有遊客為看日出夜爬大牯牛山，並縱火燒山取暖甚至舉辦篝火晚會，且疑似用中國國家二級保護植物杜鵑花枝當柴火。11月18日，當地回應稱已成立調查組啟動調查核實工作。

港珠澳大橋封閉｜有搭巴士往澳門市民不知安排 需在機場下車滯留

粵港澳公路單車賽暨全運會公路單車測試賽今早（24日）舉行，為配合賽事，港珠澳大橋早上一度封閉至中午，香港口岸旅檢大樓亦於6時半起暫停服務，不少巴士路線暫停經過港珠澳旅檢大樓。但有擬往澳門一日遊的乘客不知悉相關封橋安排，乘巴士至機場被通知下車，無奈在機場等候3個多小時，至港珠澳大橋及口岸重開，該乘客稱：「本身驚夜啲多人，先早少少到，點知咁樣！」

練功券騙名酒名錶 警拘11人涉串謀詐騙 受害人：騙徒驗酒好專業

有詐騙集團在網上購物平台尋找賣家，然後利用「練功券」去欺騙受害人的名貴腕錶及洋酒，警方共收到3名受害人報案，總損失金額約港幣64萬。警方日前（11月12至14日）展開執法行動，以「串謀詐騙」罪拘捕7男4女，年齡介乎20至50歲。

八警案｜遭誣告露宿者另案服刑完畢出獄 回到那個有陰影的「家」

2020年2月，八名警員兩度掃蕩通州街公園時，襲擊和誣告露宿者藏毒，當中六警妨礙司法公正罪成判囚。其中一名遭誣告和遇襲的露宿者阮文山，因另一宗販運冰毒案判監，今年10月底才刑滿出獄。他又回到案發地露宿，無其他容身之所，即使有陰影，他仍要回去那個「家」。

當年阮文山遇襲和家當被毀，但警員傷人、刑事毀壞罪名均不成立。阮文山回想案件，仍覺得不服氣，即使案件塵埃落定，每逢翻風落雨的骨痛，都讓他想起被誣告和受襲的陰影。

社區組織協會指，公職人員對無家者不有善情況持續多年，今次案件缺乏關鍵證據，以致未能成功全部入罪，令事主未能追討有關人士，對此感到無奈。