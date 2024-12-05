結業潮︱港章魚燒始祖「日船」明年3月告別　忠粉食客：少個回憶

結業潮持續，不少食肆退場。被譽為本港章魚燒始祖、有25年歷史的「日船」章魚小丸子日前公布因租約期滿，其最後一間位於旺角的店舖將於明年3月結業。消息一出，不少網民在社交平台上表示可惜。



有光顧了十年的「忠粉食客」今日特意從觀塘過來幫襯，嘆說：「喺香港又少一個有回憶嘅地方。」



章魚燒始祖「日船」位於旺角的最後一店，貼出告示，預告明年3月結業。（賴卓盈攝）

「日船」章魚小丸子於1995年台灣創立，1999年進軍香港開店，為香港章魚燒專門店始祖，全盛時期共有6間分店，現時只剩旺角一間。該店一盒售30元，有六個章魚小丸子。

店舖近日在店面張貼告示，公布因租約期滿，將於明年3月結業。消息一出，不少網民紛紛在社交媒體上表示可惜。

忠粉食客專程由觀塘到旺角買：可以話陪伴我青春歲月

30歲的張小姐住在觀塘，她得悉日船將結業後，今日特意過來旺角幫襯。她指該店的章魚燒較「足料」，她自中學時已常常幫襯，「可以話陪伴咗我嘅青春歲月。」對於日船結業，她感到可惜，指香港經濟不景，多間老店紛紛退場，「係香港又少一個有回憶嘅地方。」

深圳旅客看小紅書介紹來顧：在香港來説算很便宜

20多歲的陳小姐是深圳旅客，她在小紅書看到有人推介日船的章魚小丸子，便來光顧。她指該店的價錢親民，「在香港來説算很便宜，至少不會讓我們旅客卻步」，且味道不錯，對其結業感到可惜。