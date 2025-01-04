漁農美食嘉年華｜市民望一嚐鮮甜本地菜　有人半小時花2千元掃貨

2025本地漁農美食嘉年華一連三日（3至5日）在旺角花墟公園舉行，設有約420個展銷攤位。今日（4日）為嘉年華第二日，場內人頭湧湧，不少參展商推出優惠推廣，又指生意額較首日好。

有市民逛了半小時已花費約2,000元，亦有人表示平日較常吃內地進口菜，今天專誠來購買較鮮甜的本地菜，又認為嘉年華較工展會出售更多本地產品。



2025本地漁農美食嘉年華一連三日在旺角花墟公園舉行，場內設有約420個展銷攤位，當中超過220個攤位售賣本地出產的漁農產品。（歐嘉樂攝）

號稱全港規模最大的戶外漁農墟「2025本地漁農美食嘉年華」，由漁護署、蔬菜統營處及魚統處合辦。場內設有約420個展銷攤位，當中超過220個售賣本地出產的漁農產品。今午約1時，大部份通道擠得水洩不通，不少市民拖着手推車前來購物。

商戶劈價、送贈品促銷

多間參展齊推出優惠，漁業區攤檔「海盈綠色科技養殖場」每條烏頭魚售50元，是該攤檔是最受歡迎的產品之一。負責人鄧先生表示，香港位於咸淡水交界，形容新界烏頭是「全世界最好食」。他指今日人流較昨日增加一半，不過氣氛仍較往年遜色，料因多人北上消費。

商業區「合泰海產」特價100元出售7罐4頭紅燒飽魚，另購買一份佛跳牆可獲贈一隻8頭飽魚或日本帆立貝。員工白小姐說，今日人流較昨日多，形容昨日幾乎「無生意」，又認為氣氛較維園工展會遜色，因場地面積較細。

市民半小時花2千元掃貨

市民張先生表示，逛了半小時已花費約2,000元購買零食、藥材、榴槤等，說「心情好就食多啲」。他表示每年都會到訪嘉年華，認為今年人流較以往多，氣氛很好，售貴價貨的攤檔亦有不少人光顧。

首次到訪嘉年華的滕太太，花費約200多元購買本地種植的菜。她說平日較常吃內地進口的蔬菜，因此今天目標是本地農莊的檔口，希望一嚐較鮮甜的本地菜。她又認為與工展會相比，嘉年華出售更多本地產品，希望下年再次到訪。

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主辦方指首日入場人數較去年增一成 料旺丁旺財

本地漁農美食嘉年華籌委會主席劉堅偉今日於開幕禮表示，首日入場人數超過1.5萬人 ，較去年多12.5%，部分菜檔未開幕已做了數百元生意，相信今屆旺丁又旺財。今年約有420個展銷攤位 ，是活動歷來19年以來最多，期望能打造本地品牌，共建漁農盛事。

環境及生態局局長謝展寰稱，嘉年華是全港最大農墟，以往每年平均吸引15萬市民到場，相信今年會打破紀錄，呼籲市民支持本地優質漁農產品。政府於2023年制定漁農業可持續發展藍圖，他表示漁業方面，4個新魚類養殖區會分階段運作，推動深海養殖；農業方面，政府透過公私營協作，推展現代化科技農業園，亦會界定農業優先區，推動都市農業及休閒農業。