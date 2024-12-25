運輸局推新宣傳短片　綜合介紹多項鐵路及主要幹道基建項目發展

多項大型運輸基建正在動工，未來也有許多新規劃即將上馬。運輸及物流局今日（25日）推出電視宣傳短片「新運輸基建驅動香港發展」，綜合介紹多項鐵路和主要幹道項目的規劃布局，勾劃出香港運輸基建的未來願景，包括屯門南延綫、北環綫、港深西部鐵路等。



運輸及物流局推出電視宣傳短片「新運輸基建驅動香港發展」，綜合介紹多項鐵路和主要幹道項目的規劃布局。（運輸局）

運輸及物流局今日推出電視宣傳短片「新運輸基建驅動香港發展」，以運輸基建項目為主題，綜合展現多項鐵路和主要幹道項目的規劃布局，勾劃出香港運輸基建的未來願景。介紹內容涵蓋已動工或正規劃中多項基建項目，包括北環綫、港深西部鐵路、東九龍智慧綠色集體運輸系統等。

運輸及物流局表示，2023年公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，以「基建先行」的規劃理念作引領，前瞻布局一系列策略性運輸基建項目，致力方便市民出行、加強港深連繫和帶動發展，從而為香港的整體社會經濟「創造容量」，以滿足遠至2046年及以後的運輸及物流需求。

運輸及物流局推出電視宣傳短片「新運輸基建驅動香港發展」，綜合介紹多項鐵路和主要幹道項目的規劃布局。（運輸局）

該局指會繼續推展各個運輸基建項目，並以創新思維提速提效，為香港編織一個連繫更緊密和覆蓋面更廣的交通網絡，為市民構建一個更宜居的城市，相關宣傳短片會在電視台播放。