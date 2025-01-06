先進空氣淨化技術或掀新趨勢　成室內及家居除臭淨化好幫手

新冠疫情期間，不少人對室內空氣潔淨度的重要性有更深理解及嚴格的要求和標準，即使進入「後疫情」時代，室內空氣質素亦不容忽視。筆者在疫情期間曾接觸不少空氣過濾方法，包括透過新科技去分解空氣中的污染物，效用較傳統空氣潔淨技術更持久，甚至能使用於一般住宅單位，有效去除空氣中的甲醛等染污物，相信是抑制疾病或細菌傳播的好幫手。

曾擔任「餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組」主席的筆者，除了在疫情期間協助當局在短時間內興建隔離病房或臨時病房以應付龐大的醫療需求外，當時亦在室內或食肆空氣淨化工作方面為當局及飲食業界提供了不少意見，期間亦了解到不同空氣淨化技術及業界的新動向，並知悉有些技術可以應對空氣中的甲醛問題。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



有初創公司以其空氣淨化技術，配合空氣流向的控制設備，可快速製成臨時隔離設施。

甲醛常見於各種工業應用、建築材料和家用產品，是一種具有強烈氣味的無色氣體，接觸甲醛會帶來健康的影響，包括短期接觸會引致呼吸系統問題，如導致咳嗽和氣喘，部分人更可能出現皮疹或過敏反應，長時間接觸到甲醛更會導致頭痛、頭暈和疲勞。國際癌症研究機構（IARC）已將甲醛歸類為人類致癌物，長期接觸或引致鼻咽癌和白血病，加劇哮喘和其他呼吸道疾病；亦有證據指會對認知功能和神經系統健康有潛在影響，甚至有礙兒童和嬰兒呼吸系統的發展。要去除甲醛，建議是要確保潛在甲醛區域有充分通風，減少使用含甲醛產品，特別是在密閉空間。

有較新的空氣潔淨技術能把污水渠排出的不潔空氣淨化後才排放。

其實近年不少本地公司或大學均有在空氣淨化方面進行研究，透過日新月異的科技去改善空氣過濾技術，如紫外光、過濾技術及氧聚解空氣處理技術（即是Nano Confined Catalytic Oxidation 簡稱NCCO）等。特別是NCCO技術，近年來在空氣淨化領域得到關注，可以更好地取代傳統以活性碳空氣除臭技術。NCCO與傳統活性碳技術不同之處是，NCCO不只是簡單的吸附污染物，而是通過催化反應將其徹底分解，這正是這種技術的獨特性，展示其在長期效能、低維護成本及避免二次污染方面的優勢。

大型養殖豬隻場所對氣味處理設施有很高的要求，故設大型儀器處理過程中產生的氣味。

早期NCCO技術的基礎研究是始於科學家們探索納米碳材料在催化和氧化反應中的潛力。隨著納米科技的進步，NCCO技術逐漸成熟，研究人員發現納米碳材料能夠有效地分解空氣中的有害物質，如揮發性有機化合物（VOCs）和細菌。早前有初創公司更發展出NCCO專門的技術，可用於商業化應用而進入市場，該公司推出基於這一技術的空氣淨化產品，其高效能和環保特性獲不少用家青睞。

透過先進空氣淨化技術發展出穿戴式的個人呼吸空氣潔淨系統，相信可滿足相關市場的需求。

從使用層面上來看，以往要去除空氣中的異味或揮發性有機化合物（VOC），一般多使用活性碳技術，但新技術如氧聚解處理技術則通過催化反應去徹底分解污染物，例如有如一個「分子篩」，利用分子去吸走空氣中的異味或污染物等，此方法較傳統做法更具效能，使用周期亦較長，據悉理工大學及科技大學等院校亦有就技術進行種種研究及其應用。

有空氣淨化技術初創公司在內地設生產廠房，更擁有甚具規模的實驗室進行科研。

疫情時有指部分大廈天台出現「擾流效應」，令沾有病毒的空氣透過天台排氣管排出後，再被捲入頂樓單位而令居民染病，而其實此情況亦可透過引入氧聚解空氣處理儀器去解決。據悉，已有建築相關部門使用此新技術去分解排氣管排出的異味或可能帶病毒的氣體等。

科硏實驗室𥚃設有不少先進空氣淨化技術的應用場境作測試。

筆者早前有機會參觀有研究此技術的本地初創公司，該公司早年已進行研究，更在內地設生產廠房，其實驗室已甚有規模，除了設一般生產線，亦有科研部門。據知，該公司甚至將服務以解決方案形式擴展至廣東省的大型養豬場，有當地豬場會使用此技術去去除養殖豬隻所帶來的異味以減低對周邊環境的影響。

除了應用於作大型商業用途，其實此空氣淨化儀器亦用於家居環境，有助除去空氣中的化合物或甲醛等，令空氣更加清新，保障住戶健康，用途之廣泛實在不容忽視。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

