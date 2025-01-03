牙科街症下周一推超額抽籖及候補機制　未中籤長者優先列候補名單

衞生署牙科街症服務上月30日起改為網上抽籤預約，新機制下有中籤者缺席，衞生署宣布將於下周一（6日）起臨時實施超額抽籤，適度增加中籤名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，以填補可能出現的就診空缺。

衞生署指，完成網上登記而未被抽中的65歲或以上長者將獲優先列入候補名單，收到電話通知的候補人士會獲安排到其揀選第一意願的診所就診。在抽籤結果公布當日，衞生署會主動聯絡所有中籤者，確認他們是否收到短訊，提醒他們翌日的診所地點及應診時間。若得悉有中籤者未能出席翌日的牙科街症服務，衞生署會直接致電聯絡候補名單人士於翌日早上八時三十分到達所選診所登記就診。



衞生署牙科街症服務去年12月30日起，由過往派籌預約，改為網上抽籤預約。（資料圖片／梁鵬威攝）

適度增加中籤名額至超過實際服務名額

衞生署表示，為善用公共資源，下周一起臨時實施超額抽籤，適度增加中籤名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，已登記而未被抽中的65歲或以上長者將獲優先列入候補名單，填補可能出現的就診空缺。

公布抽籤結果日主動聯絡中籤者 若有中籤者未能出席會致電候補人士

在公布抽籤結果當日，會主動聯絡所有中籤者，確認他們是否收到短訊，並提醒他們翌日的診所地點及應診時間。若有中籤者未能出席，署方會直接致電聯絡候補名單人士，安排他們翌日早上8時30分到達第一意願的診所登記就診。

中籤者須於應診日早上8時半登記 如仍有空缺9時起半致電候補人士

就診當日，所有中籤者必須於早上8時30分抵達指定牙科診所登記。診所人員核實到診及缺席人數後，如仍有空缺，會在上午9時30分開始陸續致電候補名單上的人士，候補人士需於上午11時30分前到達指定診所登記應診。

發言人指，會視乎各間診所的缺席情況，在不影響整體服務質素的前提下，適度增加中籤名額和設立候補名單兩項應對措施，以填補空缺；又會繼續監察新系統的運作，密切留意市民的使用情況和出席率，如有需要，或考慮引入機制以阻嚇缺席及濫用情況。

初步了解部份缺席者表示因事未能出席或忘記預約

衞生署表示，系統推出以來，經初步了解，部份中籤者表示因事未能出席或忘記預約，亦有市民表示不知道牙科街症的服務範圍是提供緊急牙科服務為主。署方強調，牙科街症服務是為市民提供免費緊急牙科服務，包括處方止痛、脫牙，或處理其他緊急狀況如口腔膿腫。服務專為有緊急需要的人士而設，由於名額有限，市民不應濫用，浪費寶貴資源。

1月10日起可透過醫管局「HA Go」進入登記系統

現時市民可透過「醫健通」流動應用程式、衞生署牙科街症服務網頁進入登記系統，署方指為進一步便利市民使用系統，1月10日起可透過醫管局流動應用程式「HA Go」進入登記系統。

衞生署指，將繼續加派人手，協助有需要的市民登記。任何人士如需協助登記，可於早上8時30分至11時30分前往任何一間牙科街症服務診所，由職員協助登記，無須使用自己的手機或電腦。