牙科街症︱荃灣診所今日提供42個名額　應診者：缺席人士浪費資源

衛生署牙科街症服務2024年12月30日起改為網上抽籤預約，新機制運作首兩日分別有3成及超過2成中籤者「甩底」，當中有6成為長者。有市民成功預約後，今日（3日）帶女兒到荃灣牙科診所，她認為缺席者「浪費資源唔係幾好」，署方應該設候補機制。有長者就認為第一次網上預約有困難，花了約2小時才成功。對於有人缺席，他表示要交由署方安排，「咁或者佢唔痛呢」。



衛生署牙科街症服務2024年12月30日起改為網上抽籤預約。（黃浩謙攝）

牙科街症服務每天早上6時起至11時30分可在網上預約。記者今早（3日）到荃灣牙科診所視察，診所一共有提供42個名額，早上10時45分左右已有超過一半中籤者到診，惟記者留意到有少量籤號未有人前來登記，相信屬缺席人士。

鄧先生從沙田過來荃灣牙科診所，他表示，昨日（2日）早上6時開始嘗試預約，但因不懂得如何運作，「摸咗幾個鐘」，至8時左右才成功完成手續。他指首次預約有困難，但相信日後熟悉了系統便會更方便。

他又說，政府牙科診所收費較便宜，將來如有牙齒問題都會首選政府牙科診所，「有錢就睇咗私家啦」。對於有中籤者「甩底」，他認為市民做不了甚麼，要交由衞生署安排，「咁或者佢唔痛呢，我就好痛喇」。

住深水埗的謝女士亦成功為女兒預約，她表示原本擔心會抽不中，但情況比她想像中順利及方便，「第一次就抽到」。她認為缺席人士「浪費資源唔係咁好」，有關部門應該設立候補機制，可更善用資源。