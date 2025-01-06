韓國過江龍「吉列牛忌廉烏冬專門店」兩店全關　情人節翌日說再見

攻港8年的韓國過江龍「吉列牛忌廉烏冬專門店」(KOBEKYU 고베규카츠）即將撤出香港。店方去年11月初宣布銅鑼灣百樂中心分店結業，相隔不足兩個月，店於於上周五（3日）宣布僅餘的旺角首間店舖，也會在下月情人節（2月14日）翌日（15日）光榮結業，意味該店在香港將不再有分店。



吉列牛忌廉烏冬專門店在2017年挾着「瘋魔首爾弘大（弘益大學）人氣熱門美食」之名進軍香港，在旺角彌敦道726號17樓開設本港首間店舖，同年12月在銅鑼灣百樂中心22樓開港島分店。

該店是韓國人氣吉列牛及咖喱烏冬專門店，標榜正宗韓國品牌、正宗韓國味道，在首爾新村、梨花女子大學及江南等地都有分店。主要食品吉列牛可用熱石爐加熱，當時套餐為148元；該店最馳名的咖喱烏冬，上層鋪着厚忌廉，覆蓋着整碗咖哩烏冬，曾吸引不少市民熱捧。當年不少飲食雜誌及電視台飲食節目都有介紹。

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店方去年11月初宣布銅鑼灣百樂中心分店在同月21日結業，到上周五，店方再宣布關閉位於旺角的首間香港店舖，稱感謝顧客8年來的支持，意味該店即將全線結業。