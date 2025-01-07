今日新聞8分鐘｜內地演員疑被賣豬仔獲救｜貨車直撼垃圾車司機亡

西藏地震持續更新｜增至106人遇難174人傷 近三千房屋倒塌

1月7日（周二）上午9時5分，在西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震源深度10公里。地震造成不少房屋倒塌，有人員傷亡，搜救行動持續進行中，《香港01》將持續更新最新消息。

連翔道車禍死者遺妻女3人 家屬認屍神情哀傷 前往現場路祭

連翔道昨日（6日）發生致命車禍，50歲受僱於美心集團的貨車司機，直撼故障垃圾車身亡。今日（7日）約10名親友，到葵殮公眾殮房認屍，神情哀傷，中午時份到連翔道意外現場路祭。

尖山隧道石屎泵車翻側 掃毀多幅牆板 往沙田部分車線封閉

尖山隧道發生交通意外。今日（7日）下午約4時53分，一輛拖車在尖山隧道往沙田方向管道內，懷疑失控自炒，一輛石屎泵車撞向路壆後翻側。事件中幸無人受傷。據了解，事發時一名62歲姓陳男子駕駛拖車，拖行一部石屎泵車，其間拖車懷疑失控，被拖行的石屎泵車隨即翻側。現場片段可見，隧道內多幅牆板被撞毀後跌於地上，泵車零件及其他碎片散落地上，有隧道職員在場拍攝記錄，亦有警員在場調查。有路經車輛人士赫見車禍，驚呼：「嘩‥‥‥成架（車）反咗！」

國泰札幌飛香港2女爭執互擲軟墊 涉違航空保安條例 雙雙被捕

國泰航空昨日（6日）一架由札幌飛抵香港的航班上，兩名女子發生爭執及互相攻擊，涉嫌違反航空保安條例，雙雙被捕。

六合彩｜有人先「網購」再到中環沾旺氣 中了怎麼辦？有錢就識使

新年金多寶2025無人中頭獎下，六合彩今晚（7日）的攪珠，頭奬如一注獨中，彩金高達1.28億元。近中午時份，中環士丹利街投注站外有百米人龍，一度延至轉角德己立街。有打工仔早前在網上投注後，再到場買彩票，希望一沾「最幸運投注站」的運氣，又笑言如中頭奬「梗係買樓」，又打算再捐部份做善事。

寒潮｜天文台圖解寒風如何南下 料周四一夜跌8度 一區周六嚴寒

一股寒潮正南下，天文台今日（6日)指出，強烈冬季季候風會在星期四（9日）抵達華南沿岸，當日稍後本港氣溫開始下降，預料星期五（10日)及周末期間華南沿岸早上持續寒冷，而內陸地區氣溫更可能會達嚴寒水平（攝氏7度或以下）。九天天氣預報顯示，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫由將周四日間攝氏20度，到周五清晨降至12度，一夜跌8度，料天文台屆時會發出寒冷天氣警告（一般攝氏12度或以下發出）。天文台指周末期間天朗氣清，輻射冷卻頗為明顯，預測新界個別地區清晨失守10度，其中八鄉只有9度，打鼓嶺更料降至嚴寒程度的7度。

王星疑被賣豬仔到詐騙園區 憔悴近照曝光 頭髮被剃腿上有紅斑

內地年輕演員「星星」（原名王星）傳出在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，引發廣泛關注。泰國湄索警察局今日（7日）通過社交媒體公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。

大埔男子遭旅遊巴撞斃 司機涉危險駕駛引致他人死亡被捕

大埔昨日（6日）發生致命交通意外，一輛旅遊巴在廣宏街近廣福邨撞倒一名65歲男子，男子再撞向一名67歲女途人，二人受傷送院。老翁其後不治，旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

中國百萬網紅闖箱根驛傳接力賽道狂追選手 網民暴怒：滾出日本

日本每年1月2日至3日舉行的新春大學接力賽「箱根驛傳」，是受到全日本民眾矚目的重要賽事。現在卻傳出2日舉行的接力賽中，一名在微博有470萬人追蹤的中國網紅不顧工作人員阻止，擅自闖進賽道並追逐選手拍攝。他違規的畫面在網上瘋傳，點燃大批日本網友的怒火。該網紅4日也為自己的行為道歉。

杜魯多宣布辭任執政黨黨魁 待黨選出新領袖後辭任加拿大總理

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）於1月6日召開簡短記者會，宣布辭任執政自由黨（Liberal Party）黨魁，但會留任至選出新領袖，並在黨選出新領導人後，辭去總理職務，國會亦將休會至3月24日。他表示，國家應在下次選舉中得到真正的選擇，面對黨內的鬥爭，他不可能再成為未來選舉中的最佳人選，他前一晚已要求自由黨啟動選舉新領導人的程序。分析指出，國會最早或在5月提出不信任動議，從而提前舉行大選。