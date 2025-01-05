中國百萬網紅闖箱根驛傳接力賽道狂追選手　網民暴怒：滾出日本

日本每年1月2日至3日舉行的新春大學接力賽「箱根驛傳」，是受到全日本民眾矚目的重要賽事。現在卻傳出2日舉行的接力賽中，一名在微博有470萬人追蹤的中國網紅不顧工作人員阻止，擅自闖進賽道並追逐選手拍攝。他違規的畫面在網上瘋傳，點燃大批日本網友的怒火。該網紅4日也為自己的行為道歉。



日本新年假期期間，1月2日和3日固定會舉行東京至箱根之間的接力賽「箱根驛傳」，今年由青山學院大學連續2年稱霸。但在今年的賽事期間，卻發生一個引發日本人不滿的插曲。

《Sponichi》報道，一位中國知名網紅「沈烏賊」擅自衝進賽道，追逐和拍攝正在山道衝刺的青山學院大學隊員若林宏樹。儘管工作人員大聲阻止，他依然不以為意。

日前「箱根驛傳」接力賽中，一名中國百萬網紅不顧工作人員阻止擅闖賽道並追逐選手拍攝，惹來大批日本網友怒轟。（X@wake_neko）

點圖放大瀏覽：

+ 15

沈烏賊追逐選手的畫面立刻在網上瘋傳，大批日本網友怒轟：

「為什麼要干擾跑者？」

「拜託別再來日本」

「真是為所欲為」



也有許多網友怒轟：

「選手後面的警察是裝飾用的嗎？」

「應該要當場逮捕他」



另一方面，部分中國網友也對沈烏賊的行為感到不滿，痛批：

不要為了流量丟中國人的臉。

根據箱根驛傳觀賽規範，民眾在支持選手時，只能站在賽道旁的步道上，且不能將手和身體探出步道外。

沈烏賊4日也於抖音上傳道歉影片，表示「誠摯地向各位熱愛跑步的朋友抱歉」，聲稱他與同行者未遵守規範，以後將更嚴格要求自己。

【延伸閱讀】瘋傳內地馬拉松男女選手「狂掃補給站物資」能量啫喱塞滿透明背包

【延伸閱讀】瘋傳內地馬拉松男女選手「狂掃補給站物資」能量啫喱塞滿透明背包（微博影片截圖）

發現被拍攝還惡言相向 點圖放大瀏覽：

+ 18

【延伸閱讀】中國遊客「尾隨偷拍日本小學女生」還網上分享影片 當地網友震怒

【延伸閱讀】中國遊客「尾隨偷拍日本小學女生」還網上分享影片 當地網友震怒

該遊客還曾擅闖日本市役所、議會等禁區拍攝影片上傳。（YouTube@FNNプライムオンライン）

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

+ 18

延伸閱讀：

苗博雅向黃國昌道歉了「不知黃父仙逝」 認：講話傷到人

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】