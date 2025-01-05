中國百萬網紅闖箱根驛傳接力賽道狂追選手 網民暴怒：滾出日本
撰文：TVBS新聞網
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日本每年1月2日至3日舉行的新春大學接力賽「箱根驛傳」，是受到全日本民眾矚目的重要賽事。現在卻傳出2日舉行的接力賽中，一名在微博有470萬人追蹤的中國網紅不顧工作人員阻止，擅自闖進賽道並追逐選手拍攝。他違規的畫面在網上瘋傳，點燃大批日本網友的怒火。該網紅4日也為自己的行為道歉。
日本新年假期期間，1月2日和3日固定會舉行東京至箱根之間的接力賽「箱根驛傳」，今年由青山學院大學連續2年稱霸。但在今年的賽事期間，卻發生一個引發日本人不滿的插曲。
《Sponichi》報道，一位中國知名網紅「沈烏賊」擅自衝進賽道，追逐和拍攝正在山道衝刺的青山學院大學隊員若林宏樹。儘管工作人員大聲阻止，他依然不以為意。
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沈烏賊追逐選手的畫面立刻在網上瘋傳，大批日本網友怒轟：
「為什麼要干擾跑者？」
「拜託別再來日本」
「真是為所欲為」
也有許多網友怒轟：
「選手後面的警察是裝飾用的嗎？」
「應該要當場逮捕他」
另一方面，部分中國網友也對沈烏賊的行為感到不滿，痛批：
不要為了流量丟中國人的臉。
根據箱根驛傳觀賽規範，民眾在支持選手時，只能站在賽道旁的步道上，且不能將手和身體探出步道外。
沈烏賊4日也於抖音上傳道歉影片，表示「誠摯地向各位熱愛跑步的朋友抱歉」，聲稱他與同行者未遵守規範，以後將更嚴格要求自己。
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