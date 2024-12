全新迪士尼遊輪｜2025年新加坡啟航 「迪士尼探險號」船票$2802起

迪士尼迷注意!全新迪士尼遊輪「迪士尼探險號 (Disney Adventure)」將於2025年於新加坡正式啟航,成為迪士尼遊輪首度進駐亞洲國家,這個消息一出即掀起全城熱話!迪士尼遊輪一共分為5個級別,最高級為 Global 系列,而全新的「迪士尼探險號」就是在 Global 系列之中!「迪士尼探險號」總噸位達208,000噸,是迪士尼第一艘19萬噸的級超豪華遊輪,一共有20層,可供6,700賓客乘坐。而這艘不設賭場,是純吃喝玩樂的航線。「迪士尼探險號」以新加坡為母港,暫定提供3晚至5晚的航程,帶您開啟奇妙海上之旅。



全新迪士尼遊輪「迪士尼探險號」2025年新加坡啟航(圖片來源:東瀛遊)

「迪士尼探險號」以迪士尼、Marvels 超級英雄和 Pixar 將熱門故事《反斗奇兵》、《復仇者聯盟》融入其中,打造出令人心馳神往的奇幻世界。無需離開遊輪,您就能暢玩七大主題區域——Disney Imagination Garden、Disney Discovery Reef、San Fransokyo Street、 Marvel Landing、Toy Story Place、Town Square 以及 Wayfinder Bay。 這艘萬眾期待的全新遊輪擁有許多迪士尼遊輪的「首創」榮譽,其中不乏專為東南亞地區度身訂造的獨特體驗。

迪士尼探險號《Disney Adventure》7大主題區介紹

迪士尼想像花園 Disney Imagination Garden

將會是一個充滿魔力的沉浸式山谷,靈感來自100年來的迪士尼冒險之旅,置身在內,猶如走進迪士尼立體故事書。在生機盎然的露天花園中,迪士尼遊輪首次引入了精彩絕倫的創新設計— 一座三層樓高、童話書城堡的藝術建築。這片區域設有先進的劇場舞台,兩家快餐店、一間雅致的酒吧和花園景觀客房。還有多個迪士尼、 彼思和漫威故事中的人物等你來集郵打卡。 重頭戲當然是每日有不同的現場表演的「Garden Stage」,Avengers Assemble!《復仇者聯盟》同Marvel英雄和反派人物的故事,每日任觀賞!

迪士尼想像花園 Disney Imagination Garden(圖片來源:東瀛遊)

漫威登陸點 Marvel Landing

是一個獨一無二的海上探險區域,位於的上層甲板,靈感源自漫威宇宙中的經典超級英雄。無論您是新兵還是經驗豐富的超級英雄,您都能夠在三大動態景點中玩轉操控強大的英雄科技。Ironcycle Test Run 是迪士尼遊輪上首個過山車,也是海上最長的過山車,全長超過 250 米!踏入漫威大片的高科技世界,欣賞震撼人心的史塔克科技風格創新設計,更融入了豐富多彩的鋼鐵俠、蜘蛛俠、黑豹、驚奇隊長等角色壁畫,準備開啟一場前所未有的史詩級探險之旅吧!

漫威登陸點 Marvel Landing(圖片來源:東瀛遊)

反斗奇兵天地 Toy Story Place

踏入奇幻的水上遊樂區,Toy Story Place以新奇而富有創意的方式向您展現皮克斯《玩具總動員》系列電影和短片裏的奇妙世界。這座充滿活力的玩具樂園設有大型家庭泳池、多條高聳水滑梯和互動式嬉水區等一系列水上遊樂設施。日光甲板和觀景台設有充裕的座椅,另有兩個超大屏幕,全天候放映迪士尼電影及知識問答等精彩內容,以供您放鬆身心。您可在池畔享用披薩、冰淇淋及不同飲品等速食快餐,亦可前往Pixar Market Restaurant享用美味的自助早餐和午餐。

反斗奇兵天地 Toy Story Place(圖片來源:東瀛遊)

迪士尼探索礁 Disney Discovery Reef

以華特迪士尼動畫工作室和皮克斯動畫工作室的經典水系角色和海洋故事,如《小魚仙》、《海底奇兵》及《盛夏友晴天》為主題的家庭賓客玩樂、購物和餐飲的休閒區域。

迪士尼探索礁 Disney Discovery Reef(圖片來源:東瀛遊)

舊京山街 San Fransokyo Street

靈感源自於迪士尼電影《大英雄聯盟》中的熱鬧城市,同時兼具東京與舊金山的悠閑氛圍,打造出充滿了活力與生機的家庭娛樂區域,這條繁忙的街道上可通往專為青少年設計的都市主題休閑區。在街道後巷也設有獨一無二的家庭遊戲室,靈感來源於《大英雄世界》的團隊個性與超能力,您可以在此暢玩電子遊戲,體驗高科技電子產品。此外,還有機會偶遇可愛的醫療用機器人——Baymax大白!

舊京山街 San Fransokyo Street(圖片來源:東瀛遊)

尋路灣 Wayfinder Bay

雅致又休閒的池畔休憩區,靈感來自迪士尼動畫《魔海奇緣》中的太平洋島嶼畫風,是迪士尼探險號上最適合飽覽海天景觀的打卡點之一。Wayfinder Bay 還可作為迪士尼探險號的獨特表演場所,呈現《Moana:Call of the Sea》等精彩的現場表演及互動活動。

尋路灣 Wayfinder Bay(圖片來源:東瀛遊)

市鎮廣場 Town Square

遊輪內的主要室內娛樂中心,Town Square 設有經典的 Walt Disney Theatre,全天上演精彩絕倫的百老匯風格音樂劇。Enchanted Summer Restaurant 則設有《魔髮奇緣》和《冰雪奇緣》主題餐廳、主題酒吧、豪華咖啡廳、富有創意的沙龍,以及首家海上 World of Disney 商店等誘人的零售場所,定會為您帶來更多驚喜。

市鎮廣場 Town Square(圖片來源:東瀛遊)

推介!東瀛遊【「迪士尼探險號」首航!3晚航程】啟航日期:2025年12月15日

內艙房:每位HKD$5,770起/露台房:每位HKD$8,973起

迪士尼探險號《Disney Adventure》客房介紹

迪士尼探險號擁有獨特的客房風格,提供24小時客房服務。房型豐富多樣,從絕美海景客房、豪華園景客房,到內艙客房,為賓客提供了多樣化的選擇和舒適且個性化的住宿體驗。

禮賓級皇室海景露台套房

Concierge Royal Suite with Oceanview Verandah

可容納人數:4-6人

客房面積:約39-228.64平方米



禮賓級皇室海景露台套房(圖片來源:東瀛遊)

豪華海景露台客房

Deluxe Ocean View stateroom with Verandah

可容納人數:2-4人

客房面積:約19.4-23.5平方米



豪華海景露台客房(圖片來源:東瀛遊)

豪華海景客房

Deluxe Ocean View Stateroom

可容納人數:2-4人

客房面積:約13.5-19.4平方米



豪華海景客房(圖片來源:東瀛遊)

海景客房

Ocean View Stateroom

可容納人數:2-4人

客房面積:約13.5-15.3平方米



海景客房(圖片來源:東瀛遊)

豪華內艙客房

Deluxe Inside Stateroom with reef view

可容納人數:2-4人

客房面積:約13.5-19.4平方米



豪華內艙客房(圖片來源:東瀛遊)

內艙客房

Inside Stateroom

可容納人數:2-4人

客房面積:約13.5-15.3平方米



內艙客房(圖片來源:東瀛遊)

推介!東瀛遊【「迪士尼探險號」3晚航程】2026年1月 5日 - 2026年3月9日 (逢週一啟航)

內艙房:每位HKD$3,391起 / 露台房:每位HKD$5,275起

迪士尼探險號 Disney Adventure 表演娛樂

於新加坡登上迪士尼探險號,你可以欣賞到引人入勝的音樂劇、露天表演、迪士尼專有煙花和精彩電影,還可以與那些深受喜愛的迪士尼、皮克斯和漫威角色見面。欣賞現場表演,炫目的服裝、壯觀的舞台設計、特效和備受喜愛的迪士尼歌曲:銘記於心(Remember)、海洋奇緣:海洋的呼喚(Moana:Call of the Sea)、迪士尼海洋歷險記(Disney Seas the Adventure)、杯麵超級運動博覽會(Baymax Super Exercise Expo),無論是否迪士尼粉絲都不會失望。

推介!東瀛遊【「迪士尼探險號」聖誕及跨年!5晚航程】啟航日期:2025年12月22、27日

內艙房:每位HKD$10,205起/露台房:每位HKD$15,896起

迪士尼探險號 Disney Adventure 特色餐廳美食

從高檔餐飲到豐盛的自助餐和快餐服務,迪士尼主題餐廳可滿足不同食客的飲食需求。您可以盡情品嚐誘人的國際風味菜餚,包括亞洲風味的地道菜餚和迪士尼特色美食。迪士尼遊輪致力於滿足不同旅客的飲食需求(例如清真餐和素食餐),為您打造盡善盡美的非凡用餐體驗。迪士尼探險號體驗包含精心策劃的輪換餐飲安排(Rotational dining),讓您在享受獨特晚餐的同時,迪士尼的奇幻場景也隨之呈現。專屬的服務團隊將全程陪伴,深入了解您的偏好,為您提供量身定制的用餐體驗,確保您享受到迪士尼遊輪享譽全球的卓越美食和服務。

「迪士尼探險號」一般餐廳

1. 莫格利餐廳 (Mowgli's Eatery)

2. 塔拉奶奶廚房 (Gramma Tala's Kitchen)

3. 荷里活聚光燈俱樂部 (Hollywood Spotlight Club)

4. 領航員俱樂部 (Navigator's Club)

5. 動畫師美食餐廳 (Animator's Palate)

6. 動畫師餐桌 (Animator's Table)

7. 魔法夏日餐廳 (Enchanted Summer Restaurant)

8. 彼思市集餐廳 (Pixar Market Restaurant)

9. 迷人波霸與啤酒 (Bewitching Boba and Brews)

10. 史迪仔的Ohana燒烤 (Stitch's Ohana Grill)

11. 宇宙烤肉串 (Cosmic Kebabs)

12. 小wheezy的冰棒 (Wheezy's Freezies Pizza Planet)



「迪士尼探險號」高級餐廳

1. 毛怪與大眼仔的亞洲風味 Mike & Sulley's Flavors of Asia

2. 帕羅意大利餐廳 (僅限成人) Palo Trattoria (Adult only)



動畫師美食餐廳 Animator's Palate

以迪士尼動畫電影《小美人魚》、《魔法滿屋》和皮克斯動畫電影《玩具總動員》的電影菲林與經典道具為裝飾。

動畫師美食餐廳 Animator's Palate(圖片來源:東瀛遊)

動畫師餐桌 Animator's Table

展示了諸如迪士尼動畫電影《阿拉丁》、《冰雪奇緣》以及皮克斯動畫電影《海底總動員》等電影的原始畫稿,展現從手繪草圖到動畫的神奇跨越。

動畫師餐桌 Animator's Table(圖片來源:東瀛遊)

魔法夏日餐廳 Enchanted Summer Restaurant

有著農場餐廳的溫馨,靈感來自迪士尼動畫電影《魔髮奇緣》和《冰雪奇緣》。在Maximus dining room,賓客彷彿置身於一幅色彩斑斕的手繪風格版《魔髮奇緣》場景中,而 Olaf dining room 則再現了阿倫黛爾王國夏雪節的歡愉。

魔法夏日餐廳 Enchanted Summer Restaurant(圖片來源:東瀛遊)

荷里活聚光燈俱樂部 Hollywood Spotlight Club

重現好荷李活黃金時代的迷人魅力。

荷里活聚光燈俱樂部 Hollywood Spotlight Club(圖片來源:東瀛遊)

領航員俱樂部 (Navigator's Club)

致敬榮耀的航海傳統,提供獨特的「船長餐桌」專屬晚宴。

領航員俱樂部 (Navigator's Club)(圖片來源:東瀛遊)

彼思市集餐廳 (Pixar Market Restaurant)

位於Toy Story Place,是對皮克斯動畫電影的致敬。每個用餐區都呈現不同皮克斯電影的風情,包括從《腦筋急轉彎》、《怪獸大學》到《青春變形記》和《超人特攻隊》等的經典作品。

彼思市集餐廳 (Pixar Market Restaurant)(圖片來源:東瀛遊)

毛怪與大眼仔的亞洲風味 Mike & Sulley's Flavors of Asia

提供享譽全球的亞洲美食,是一家集四種用餐體驗於一身的頂級餐廳,包括全方位服務的日式牛排館、日式鐵板燒室、供應無菜單料理(Omakase)風格餐飲的時尚酒吧,以及壽司 和刺生戶外賞味區。餐廳設計是以皮克斯動畫《怪獸電力公司》中著名的日式餐廳為藍本,裝潢極具格調,在真實的建築細節中融入電影及角色的趣味元素。

毛怪與大眼仔的亞洲風味 Mike & Sulley's Flavors of Asia(圖片來源:東瀛遊)

帕羅意大利餐廳 (僅限成人)Palo Trattoria (Adult only)

是一家優雅的高檔的意大利餐廳,提供精緻意大利的開胃菜、意大利麵、披薩、海鮮、牛排以及精選的頂級意大利葡萄酒和精釀啤酒等。餐廳的設計靈感來自皮克斯電影《夏日朋友晴天》中美妙的天空場景,營造出夢幻般的用餐氛圍。

帕羅意大利餐廳 (僅限成人) Palo Trattoria (Adult only)(圖片來源:東瀛遊)

推介!東瀛遊【「迪士尼探險號」4晚航程】2025年12月18日-2026年3月19日(逢週四啟航)

內艙房:每位HKD$4,804起/露台房:每位HKD$7,473起

迪士尼探險號 Disney Adventure 親子活動

無論在上層甲板的滑水梯和泳池中盡情玩耍,還是沉浸式體驗卡拉OK、Bingo、無聲DJ、動畫課程和遊戲節目等室內活動,一家大小都可從中盡情享受無限歡樂!此外,迪士尼也為兒童、青少年提供獨特主題的俱樂部。

獨具特色的兒童與青少年主題俱樂部Uniquely Themed Kids and Teens Club

「小小探險家」

針對6個月至3歲的嬰兒,特別以迪士尼景點小小世界為靈感打造的 小小世界兒童室,這裡將提供幼兒看護服務,唯須收取少量費用。

「小小探險家」(圖片來源:東瀛遊)

「Disney's Oceaneer Club」

專為鼓勵 3 至 10 歲兒童進行探索和發現而設計,這裡劃分為多個主題區域,將深受喜愛的迪士尼、皮克斯和漫威 的故事栩栩如生地展現在小朋友面前,小朋友可以聽故事、發揮創意、做手工,或是喬裝打扮、玩遊戲、觀賞迪士尼電影,也能與他們喜愛的角色見面。

「Disney's Oceaneer Club」(圖片來源:東瀛遊)

「Edge」

為11至13歲青少年打造的專屬娛樂場所,提供包括最新音樂、視頻、遊戲和多樣化的趣味娛樂活動。

「Edge」(圖片來源:東瀛遊)

「Vibe」

14至17歲的青少年可以在專為他們打造的俱樂部中玩樂。在這裡,他們可以看電影、聽音樂,並參與多種遊戲。

「Vibe」(圖片來源:東瀛遊)

米奇和米妮船長甲板 Mickey & Minnie Captain's Deck

專為幼兒和兒童設計的航海遊樂場,設有一系列航海主題的體感遊戲和活動。

米奇和米妮船長甲板 Mickey & Minnie Captain's Deck(圖片來源:東瀛遊)

Fairytale Hall

以迪士尼公主為設計靈感,小公主和小王子們可以參與創意十足的遊戲、藝術和手作等活動,發揮自己無窮的創意。

Fairytale Hall(圖片來源:東瀛遊)

Marvel WEB Workshop

小朋友將化身小小超級英雄,運用復仇者聯盟的絕密技術進行模擬訓練,施展自己的英雄技能。

Marvel WEB Workshop(圖片來源:東瀛遊)

東瀛遊迪士尼遊輪【迪士尼探險號】4/5/6天自由行郵輪船票價錢

HCFDSA04/05/06

《新加坡郵輪碼頭登船及離船》

東瀛遊迪士尼遊輪【迪士尼探險號】4/5/6天自由行(圖片來源:東瀛遊)

【📌3晚航程】首航!2025年12月15日

同房第1及第2位:內艙房:HK$5181+/露台房:HK$8384+

同房第3及第4位*:內艙房:HK$3006+/露台房:HK$4159+



【📌3晚航程】2026年1月5日-2026年3月9日(逢週一啟航)

同房第1及第2位:內艙房:HK$2802+/露台房:HK$4686+

同房第3及第4位*:內艙房HK$1536+/露台房:HK$2192+



【📌4晚航程】2025年12月 18日 - 2026年3月19日 (逢週四啟航)

同房第1及第2位:內艙房:HK$4019+/露台房:HK$6688+

同房第3及第4位*:內艙房HK$2199+/露台房:HK$3164+



【📌5晚航程】聖誕及跨年!!2025年12月22日, 2025年12月27日

同房第1及第2位:內艙房:HK$9224+/露台房:HK$14915+

同房第3及第4位*:內艙房HK$5387+/露台房:HK$7421+

*只適用於3-12歲*

