許金山涉殺妻女　許指警為怪罪他　未作探入調查便認定他是兇手

中文大學醫學院前副教授許金山涉用毒氣瑜珈球毒殺妻女案續審，許金山今（9日）續於高等法院結案陳詞。許供稱，女兒畏懼蛇蟲鼠蟻，妻女或以瑜伽球毒氣殺蟲。許又稱他不會笨至用一氧化碳殺人，因為大學有其訂購一氧化碳紀錄，不難追溯至他，認為警方急於怪罪於他，沒有深入調查便認定他是兇手。許已完成其結案陳詞，審訊明續。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

許金山稱他不會笨到用一氧化碳犯案，因為紀錄都有迹可尋。（資料圖片）

被告許金山指警方未作探入調查，便急於怪罪於他。（資料圖片）

指妻有輕躁症或以為能解決問題

許今續陳詞，提到案發當日下雨，蛇蟲鼠蟻會更常出沒，次女畏懼蛇蟲鼠蟻，妻子則有輕躁症，許思疑次女或懼怕有蛇蟲鼠蟻進入車內，有可能提議母親以毒氣殺蟲。而妻子或受輕躁症影響，認為她能解決問題，故同意用毒氣殺蟲。

指警未查球拍擺放位置

許又稱，案發現場照片顯示mini cooper的後座擺放了一支豎放的網球拍，可能因為次女擔心車內仍有蛇蟲鼠蟻，以便隨時拿起球拍戒備。許力陳，網球拍擺放位置不尋常，警方應追查原因。化驗顯示，妻子體內的一氧化碳濃度較次女高約10%，辯方專家認為或因她們擠壓毒氣球時，妻子站在前方。許又指出，妻子車上網球拍位置有疑，但他認為警方因急於怪罪於他，沒有深入調查便妄下結論，認定他是兇手。

許金山指其妻黃秀芬早已擁有他的一半財產。（資料圖片）

許金山指其妻並不介意他與情婦李泳怡性交。（網上圖片）

妻已擁其一半財產

許回應控方指他因拒絕離婚分身家而動殺機時指，他指妻子早已擁有其一半財產，包括公司、物業等，質疑控方指他拒絕離婚分資產一說。

自喻生活如苦行僧

許又稱，他擁有的錢對於他而言已綽綽有餘，自稱過著苦行僧般的生活，日常主要吃蔬菜豆腐補充蛋白質，餘錢用在家庭及情婦身上。妻子喜愛到高級餐廳用膳，愛與米芝蓮廚師交流，他亦會陪伴妻子，因為妻子快樂他便快樂；相反情婦喜歡地道食物如大排檔，許亦享受其中。

指妻不介意他與情婦性交

對於妻子對婚外情的態度，許稱妻子起初的確不開心，但後來接受現實，許表示：「如果妻子接受不到，我與Shara（情婦）或者不會維持關係。」許更指，妻子並不妒忌他與情婦有性行為，因為妻子受童年經歷影響，不享受性愛。由於夫妻認為難以獨自照顧家庭，兩人商議後同意各司其職，由他照顧長女次女，妻子則照顧幼子幼女，二人相處融洽。

不會笨至用一氧化碳殺人

許稱，他不會笨至用一氧化碳殺人，因為中大有其訂購紀錄，同事也知道他進行一氧化碳實驗，很多事有迹可循，不難追溯至他。

案件編號：HCCC 389/2023