許金山自辯｜研究同事稱不覺許為人多疑　指許無提過一氧化碳殺鼠

中文大學醫學院前副教授許金山涉用瑜伽球毒殺妻女案（19日）於高等法院續審，控方向兩名許傳召的證人作盤問，其中曾與許合作研究的副教授稱，不覺許為人多疑，他又指許無向他提過家中有鼠患，或擬用一氧化碳殺鼠；另一名許傳召的專家質認為政府化驗師的測試方法不清晰。



被告許金山傳召一名同事及一名一氧化碳專家為辯方作供。（網上圖片）

中大教授黃志超稱與許金山共事數載，不覺許為人多疑。(陳曉欣攝)

黃稱不覺許性格多疑

許傳召的專家證人，中大婦產科時任部門主管黃志超教授，今接受控方盤問。他稱與許結識數載，二人為同事關係。兩人亦曾合作寫論文及做研究，他不認為許的性格多疑。

指許未提過家中有鼠患

黃在盤問下又稱，許沒有向他提及怕其研究概念被人竊取，沒有否提及對研究一氧化碳中毒有興趣，亦沒有提過家中有鼠患或透露打算用一氧化碳殺老鼠等。

許傳召專家質疑政府化驗師測試不清晰

另許又傳召其海外專家證人、，麻醉及深切治療系Brendan Eward Smith教授，以一氧化碳專家身份出庭，並接受控方盤問。

控方引述時任政府化驗師黃冠雄的專家報告指，如要將泵滿一氧化碳的瑜伽球放入涉案mini cooper的車尾箱，要將瑜伽球釋放25%氣體。Smith認為黃的測試不清晰，因氣體排出後，球的高度會有變化。

釋出氣體會令瑜伽球的高度及容量改變

控方指瑜伽球漏氣時不會維持球體狀，故瑜伽球的高度及氣體容量無關係，指Smith的假設有誤。Smith不同意，並稱他有方法計算瑜伽球漏氣時，球的高度及氣體容量的變化，並稱若減少25%體積時，瑜伽球內會剩餘75公升氣體，但減少25%的呎寸，球內只會餘下44升的氣體。Smith在控方盤問下承認，他的文獻中並無提及過兔子實驗。

被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

案件編號：HCCC 389/2023