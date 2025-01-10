CES消費電子展｜科技園率51間港企赴美參加　規模歷年最大

香港科技園公司率領51間本地創科公司，當中包括45間為園區公司，於1月7日至10日參加在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展2025（CES 2025），為歷屆最大規模的香港代表團。是次代表團並聯同香港貿易發展局（HKTDC）、香港電子業協會（HKEIA）合辦，展示涵蓋先進電子、綠色科技、生命健康科技等五大創新領域尖端解決方案，吸引來自國際業界領袖、企業合作夥伴及創投基金的關注。



3項園區科企產品奪CES創新獎

其中3項來自園區科企的產品，更榮獲「CES創新獎2025」，包括：Full Nature Farms的智能灌溉系統Rocket 2.0、Vidi Labs專為視障人士及長者而設的可戴式人工智能裝置Seekr，以及高瞻創新科技盃發全球體積最小的三軸微型雲台穩定器（MGS）。另外，理工大學及澤康科技研發的遙距復康機械人，亦獲得創新獎殊榮。

本地創新方案更榮獲「CES創新獎2025」的殊榮，包括(左起)：Full Nature Farms、由香港理工大學及澤康科技(香港)有限公司組成的「智雲行健步儀」團隊、Vidi Labs，以及高瞻創新科技。（香港科技園公司提供圖片）

CES是科技園公司今年訪美行程的第一站，期後將到訪三藩市參與第二屆Global Booster Programme。該計劃將選派園區科企到矽谷，展開為期6個月的密集培訓，助其接觸全球市場，開拓更多商業合作機遇。

科技園公司行政總裁黃克強表示，該公司作為培育初創企業的創科樞紐，無論是在CES這類頂尖展覽活動中展示突破性技術，還是通過Innovation Mixer等活動搭建科技與人才之間的橋樑，該公司多年來持續擴展全球版圖，相信這些努力將促成更多合作。