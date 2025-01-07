CES｜Sony AFEELA 電動車預售開始｜與本田合作定價$89900美元起

撰文：鍾世傑
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CES 2025 AFEELA｜Sony 與 Honda 合組電動車品牌 AFEELA 首款車型 AFEELA 1 於CES 美國 CES美國消費電子展宣布定價：基本版AFEELA 1 Origin定價$89,900（約70萬港元）及高階版 AFEELA 1 Signature $102900美元（約80萬港元），即日開始先於美國加州開始接受預訂。

早買早享受，遲玩平10萬

Sony Honda Mobility行政總裁水野泰秀出席CES發布會，指出 AFEELA 1 將配備 91kWh 鋰離子電池組，續航里程約有480公里，支援Tesla超級充電網路。兩個版本的的車價均包括3年車內內容訂閱費、2+級駕駛員輔助及人工智能個人助理費用。Signature版提早於2026年起交付，而車價較便宜的Origin，就要等到2027年才能交付，早買早享受，遲玩平10萬。

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本田開發電動車平台｜Sony負責車內娛樂

Afeela 1 量產車將與本田自家 0 系列電動車共享的電動車平台，節省了大量開發成本。車廂內設有與儀表板同寬的超長屏幕、全車內外設有40個感測器及監控鏡頭，用以輔助半自動駕駛。另外Sony果然是娛樂／遊戲產業龍頭，車內設有360度立體聲汽車音響以及可以玩PS5、睇電影的娛樂系統。

Afeela 1 提供3種出廠車身顏色選擇。
Afeela 1 非常有未來感。
Afeela 1 車內裝潢行高級路線。
Afeela 1 內設有與儀表板同寬的超長屏幕
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CES（ Consumer Electronics Show / 美國消費電子展）
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