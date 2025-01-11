緬甸詐騙營｜家屬向泰駐港總領事求助獲跟進：雪中送炭、重燃希望

近半年再有港人被拐至緬甸詐騙園區，多名被拐港人的家屬日前向泰國駐港總領事館遞請願信，期望泰國政府「一視同仁」救援。協助港人家屬的油尖旺前區議員余德寶表示，遞請願信翌日（9日），泰領已派員聯絡他，索取有關六名被非法禁錮港人的資料，包括入境泰國機場位置、航班時間等，有關資料昨日（10日）已向領事館提交。



家屬向泰領事館發出感謝信，形容是「在他們絕望之中，雪中送炭，重燃希望」。 此外，余德寶指昨（10日）再接獲多一名家屬求助，累積求助增至七人，該港人同樣已被拐多個月。



▼1月8日 余德寶與被禁錮的港人家屬到泰國駐港領事館遞請願信▼



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油尖旺前區議員余德寶早前共接獲六宗被拐港人的家屬求助個案，於本月8日陪同他們到泰國駐港領事館遞交請願信。他今（11日）發文表示，遞交請願信翌日（9日），泰國駐港總領事館已派員聯絡他，並索取被禁錮關港人的資料，包括入境泰國機場位置、航班時間等。 他們昨（10日）整理好相關資料，並向領事館提交。

家屬今（11日）向泰領事館發出感謝信，感謝其快速回應和積極關注，形容是在絕望之中「雪中送炭，重燃希望」，期望以救助內地藝人王星同樣的專業和決心，協助調查及營救。家屬表示，即刻他們不是泰國國民，泰領仍願意伸出援手，是不容易和不簡單，特別感動。

前油尖旺區議員余德寶表示，昨（10日）再接獲多一名家屬求助。（盧翊銘攝）

再多一名家屬求助 港人同樣被拐多月

此外，余德寶表示昨（10日）再接獲多一名家屬求助，累積求助增至七人，該港人同樣已被拐多個月。在整理好相關資料後，同樣會向泰國駐港總領事館求助。

余德寶指，泰國是港人旅遊熱點之一，相信事件對泰國旅遊業有很大影響，泰國政府和駐港領事館願意盡力為港人家屬提供協助，甚至成功營救港人，或可能成為挽回港人信心的稻草。 他又呼籲，巿民在東南亞地區境外工作或單獨旅遊，都要額外小心。

保安局日前表示，截至去年12月31日，13名港人在東南亞國家仍報稱人身自由受限，但仍安全並能與其家人或局方專責小組聯絡。入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進有關個案，並已按當事人或其家屬意願提供適切意見及可行協助。