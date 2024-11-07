昂坪360懶人包｜11月港人專享8折門票　生日送免費飛＋必睇4景點

昂坪360懶人包｜昂坪360最新推岀港人優惠，於2024年11月7日至30日，持有香港身分證的港人在東涌纜車站或昂坪纜車站購票，即享8折優惠的纜車門票，《香港01》好食玩飛頻道記者為大家整合昂坪360懶人包，為大家介紹4大昂坪360景點，生日優惠，以及交通詳情，起程前不妨參考下文啦！



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昂坪360｜11月港人專享8折門票

昂坪360推岀港人專屬8折優惠。（昂坪360官網）

秋高氣爽，登高感受大嶼山風光最適合不過！昂坪360最新推岀港人專屬優惠，在2024年11月7日至30日期間，上午10時至下午6時，在東涌纜車站或昂坪纜車站購買纜車門票時，岀示香港身分證，即享有8折優惠，以成人為例，來回票價由原價270港元，折後價錢為216港元！不過要留意，優惠只限標準車廂的纜車門票。

昂坪纜車的總長度為5.7公里，主要來往東涌和昂坪。（昂坪360官網）

昂坪360為香港重要的旅遊景點，是一個位於大嶼山並結合大自然景觀和文化探索的旅遊新體驗。昂坪纜車的總長度為5.7公里，主要來往東涌和昂坪。昂坪纜車是亞洲最大型的架空雙纜索纜車系統，旅客可在約25分鐘的纜車旅程中，欣賞北大嶼郊野公園的自然生態、東涌灣、港珠澳大橋和香港國際機場的美景。

昂坪360｜水晶纜車必坐

於2022年推出在法國及意大利研製的水晶車廂，車廂底部及車廂四面均採用全透明玻璃，令纜車的視野景觀高逾八成，讓賓客360度全方位飽覽大嶼山美景！同時亦有入門級纜車（標準車廂）可選擇，非透過玻璃的車廂底部及設有扶手位置，適合畏高但又想欣賞景色的你！

於2022年推出在法國及意大利研製的水晶車廂，車廂底部及車廂四面均採用全透明玻璃。（資訊圖片）

門票：【來回水晶車廂】成人350港元 / 小童215港元 / 長者235港元；【來回標準車廂】成人270港元 / 小童135港元 / 長者155港元



昂坪360｜港人生日優惠—免費車票

除了11月港人限定優惠之外，昂坪360也推出港人生日優惠，即日至2024年12月31日期間，在生日當天於昂坪360東涌或昂坪纜車站售票處岀示香港身分證購票，可免費搭乘來回標準車廂的纜車門票，並可以8折購買最多3張即日來回纜車門票 (標準車廂)。

昂坪360｜景點【1】昂坪觀景台

坐纜車欣賞風景之餘，昂坪360周邊也有不少值得一去的景點！首先要介紹的是昂坪觀景台，站在觀景台上能夠飽覽360度的景緻，除了可遠眺整個昂坪高原、天壇大佛、寶蓮禪寺、昂坪市集，以及港珠澳大橋，更可以觀賞纜車往來穿梭的壯麗景緻，與纜車近距離打卡！

觀景台飽覽360度的大嶼山景緻！（資料圖片）

地址：大嶼山鳳凰徑第四段

交通：在昂坪市集跟隨指示牌指引前往鳳凰徑入口，步行約15分鐘，即可抵達。



昂坪360｜景點【2】昂坪360大佛

天壇大佛被譽為大嶼山最著名的旅遊點之一，26.4公尺高的大佛端坐在昂坪木魚峰上，連蓮花座及基座總高度約34公尺，非常壯觀！大佛以250噸青銅，歷12年鑄造而成，展現釋迦牟尼在菩提樹下得道時的坐姿，寓意予眾生福樂。

天壇大佛被譽為大嶼山最著名的旅遊點之一，有26.4公尺高。（昂坪360官網）

地址：大嶼山昂坪寶蓮禪寺

交通：於鄰近港鐵東涌站B出口的東涌纜車站乘坐纜車至昂坪，下車後步行約10分鐘



昂坪360｜景點【3】昂坪360市集

昂坪市集有兩大新景點，除了有不同大大小小的商店，售賣著香港標誌性的手信，例如珠寶首飾和傳統手工藝品之外，還有「港式主題壁畫」及商店「港呢啲」，有售老夫子、香港懷舊特色紀念品等等。

地址：大嶼山昂坪市集

交通：乘昂坪纜車至昂坪，下車後沿昂坪市集步行



昂坪360｜景點【4】尋寶遊戲

昂坪360為大家準備了限定活動，就是打卡小遊戲！即日起至2025年1月1日，賓客可憑即日纜車門票換取「打卡秘境尋寶圖」，只要在昂坪觀景台及昂坪市集兩個新景點「港式主題壁畫」及商店「港呢啲」集齊3個印章，並讚好或追蹤昂坪360社交媒體專頁，即可獲得纜車造型行李牌一個，禮品數量有限，換完即止。

即日起至2025年1月1日，賓客可憑即日纜車門票換取「打卡秘境尋寶圖」玩遊戲！（資料圖片）

活動日期：即日起至2025年1月1日

活動時間：10:00 - 18:00

「打卡秘境尋寶圖」換取地點：纜車站售票處 / 360旅遊資訊中心

獎品換領時間：10:00 - 17:30

獎品換領地點：360旅遊資訊中心



昂坪360開放時間（纜車及市集）

在11月的週末，昂坪360的開放時間會延遲半小時，即下午6時半。如欲了解11月後的營業時間，請留意官網。

週日：10:00 - 18:00

週末及公眾假期：10:00 - 18:30



昂坪360｜交通—港鐵、巴士、自駕

前往者可乘坐公共交通工具港鐵至東涌港鐵站B岀口步行約5分鐘即達；或乘坐巴士E11、E11A、E21、E21A、E22、E22A、E23、E31、E32、E33、E36、E37、E41、E42，如果從香港國際機場岀發，可乘坐巴士S1、S56、S64、S64X。如果選擇自駕方法，可到附近停車場，有東薈城和富東邨威信停車場。

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