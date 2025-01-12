緬甸詐騙營｜保安局泰國跟進被禁錮港人　家屬冀過年前把家人帶回

緬甸詐騙營近月「復活」，至少有12名求助港人仍被禁錮詐騙營，保安局工作小組今日（12日）前往泰國跟進事件。有個案於半年前已求助，有被禁錮港人的家屬對是次行動表示歡迎，認為政府「起碼肯做先啦」、「見到曙光」，期望保安局能於農曆新年前把受困家人帶回。



有個案於半年前已求助

協助被禁錮人士家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶指出，目前收到7個求助個案，有個案於半年前發生，認為保安局處理「有啲遲」；而他們出發前亦沒有知會家屬，不知道其在泰國的工作內容及目標。

余德寶認為，相信日前家屬向泰國駐港總領事館遞請願信，是令政府突然態度積極的原因。

余德寶指有個案於半年前發生，保安局處理「有啲遲」。（廖雁雄攝）

家屬：政府援助可以再積極啲

目前仍未聯絡到受禁錮家人的Kelvin，對是次行動表示歡迎，認為政府「起碼肯做先啦」，指政府援助「可以再積極啲」。他期望保安局能於農曆新年前把受困家人帶回，被問及認為成數有多大，他僅稱「保持正面啦」。

目前仍未聯絡到受禁錮家人的Kelvin，對是次行動表示歡迎，表示政府「起碼肯做先啦」。（廖雁雄攝）

家屬哽咽說：見到曙光

另一位受禁錮人士的家屬Mary一度哽咽，形容保安局的行動令她「見到曙光」。她的家人已被困兩個多月，雖然沒有收到贖金要求，但她表示即使對方有要求贖金，依然會很害怕，因為不能確保家人真的能獲釋，亦沒有相關監管。