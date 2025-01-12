緬甸詐騙營｜卓孝業：新一波去年中開始　目標所有求助港人可回來

緬甸詐騙營近月「復活」，至少有12名求助港人仍被禁錮詐騙營，保安局工作小組今日（12日）前往泰國跟進事件。率團的保安局副局長卓孝業表示，泰國政府相當重視今次事件，已安排「相當高級」的官員跟小組會面，港府目標是所有求助港人可以返來。



卓孝業表示，新一波涉及28人，去年中才開始收到，與2022至2023年稍不同，他們是被要去日本、台灣帶貨，臨發時被告知轉去東南亞；他指地點也由之前緬甸及寮國邊境，改為緬甸泰國及邊境；他們都非在泰國旅行期期間被擄走，而泰國定性個案屬非法「誘拐」。



緬甸詐騙營近月「復活」。入境處及保安局1月12日在機場，向前往東南亞的航班的乘客派發小冊子，提醒他們提防相關情況。（廖雁雄攝）

部分新個案原被叫到日本台灣帶貨 臨出發前改往泰國

保安局官員今日（12日）聯同入境處和警務處人員前往泰國。卓孝業在機場出發前見記者，2022至2023年間的46名受害港人，已全部回港或無需再協助，新一波2024年中起出現，當局再次收到有港人被拐帶到詐騙營園區，他形容為「死灰復燃」。

暫時累計有28宗求助個案，卓孝業表示，當中仍有12人未脫困，涉及七男五女，年齡介乎21至43歲。他指小組已聯絡過大部分現時受困的港人，他們暫時沒有人身安全威脅，但人身自由受限。

他指大多數被拐帶的港人都是在社交媒體或通信軟件受到「兜搭」，收到可得到薪高糧準、無需工作經驗的工作機會訊息，並獲得電子機票前往泰國，之後便將他們拐走；亦有部分新個案是叫當事人到日本或台灣等地帶貨，臨出發時忽然將地點改為泰國，當事人到步後被騙徒拐走。

保安局工作小組將見「相當高級」泰國官員

保安局工作小組明天（13日）會先跟中國駐泰國總事館人員見面，再與泰國總理辦公室下的專責打擊販賣人口委員會成員見面，向他們了解更多當地非法禁錮情況；星期二（14日）會再跟泰國警方見面。

卓孝業表示，小組已計劃好大概行程，但具體事件仍有待跟對方確認。他表示，泰國政府亦相當重視今次事件，已安排「相當高級」的官員跟小組會面。他稱之前泰國方面也有聯繫，因近期「事態有啲新發展」，對方更願意商議。

卓孝業稱是次前往泰國主要希望跟當地政府交換情報，尋求一切可能協助方法，從而拯救自由仍然受限的被禁錮港人。

卓孝業：受害人非在泰國旅行突然被擄走

卓孝業指，已經向泰國和緬甸發出黃色旅遊警示，提醒市民盡量避免前面緬甸、泰國和寮國交界邊陲地帶。政府近日亦加強防騙宣傳，在機場前往東南亞的航班中派發小冊子，提醒他們提防相關情況。他指受害人出發前，都與騙徒有聯繫及獲得電子機票，「唔係（在泰國旅行）突然間被人擄走。」